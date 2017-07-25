Продолжительное половодье стало причиной увеличения выработки электроэнергии на Саратовской ГЭС

Выработка электроэнергии на Саратовской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») за 6 месяцев 2017 года составила 3 452 млн кВт·ч, что на 424 млн кВт·ч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и выше уровня среднемноголетних показателей. Полезный отпуск электроэнергии составил 3 405 млн кВт·ч.



Увеличение выработки во 2 квартале на 21,5 % связано с продолжительностью повышенного притока воды в водохранилища на Волге и Каме. В этот период на реках центральной части России наблюдался переменчивый характер развития половодья, переплетающийся с дождевыми паводками и отмечающийся несколькими пиками приточности. На Саратовской ГЭС четыре раза открывали холостые водосбросы, и в настоящее время регулирование расходов воды также осуществляется холостыми водосбросами. 24 июля суммарный среднесуточный расход воды через сооружения ГЭС составил 12,9 тысячи кубометров в секунду, в том числе через холостые водосбросы – 1,9 тысячи кубометров в секунду. Среднесуточный уровень воды в верхнем бьефе ГЭС составил 28,17 м, в нижнем бьефе – 17,55 м.



Режим работы Саратовской ГЭС до 10 августа установлен Федеральным агентством водных ресурсов: с поддержанием уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 27,5 – 28,2 м, с пропуском поступающей в водохранилище воды в транзитном режиме. В июне суммарный приток в водохранилища на Волге и Каме составил 38,7 км³, что выше нормы на 64 %, в июле ожидается в пределах 20,4–24,4 км³, что в среднем выше нормы на 58 %.



Продолжительное половодье на Волге и Каме привело к установлению абсолютного рекорда Саратовской ГЭС по месячной выработке электроэнергии за июнь - 822 млн кВт·ч. Основными факторами, позволившими обеспечить повышенную выработку электроэнергии, стали благоприятная гидрологическая обстановка и грамотное планирование водно-энергетических режимов, что позволило минимизировать холостые сбросы и обеспечить пропуск половодья через гидроузлы с оптимальным напором и высоким коэффициентом полезного действия. Кроме того, в мае был зафиксирован «юбилейный киловатт»: с момента пуска первых гидроагрегатов Саратовская ГЭС выработала 275 млрд кВт·ч.



На максимально возможный срок (5 лет) Саратовская ГЭС получила Декларацию безопасности гидротехнических сооружений, утвержденную Ростехнадзором. Она является основным документом, подтверждающим соответствие гидросооружений всем нормам и требованиям безопасности, и обязательным условием при эксплуатации энергообъекта.



Завершен ремонт дорожного полотна через плотину Саратовской ГЭС, дорожное покрытие на мосту через ГЭС полностью заменено с соблюдением всех нормативных требований.



В настоящее время на станции продолжается реализация крупных инвестиционных и технических проектов. Замена турбин вертикальных гидроагрегатов по контракту с австрийской компанией Voith Hydro является самым масштабным проектом. На текущий момент модернизированы 5 турбин из 22, аналогичные работы идут на двух гидроагрегатах - № 13 и 21.