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Отраслевые новости: Энергетика

"RЕ:Конструкция 2017": теплоэнергетики восстанавливают участки проведения летних работ

RЕ:Конструкция 2017: теплоэнергетики восстанавливают участки проведения летних работ

25 июля 2017, 12:59
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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На сегодняшний день восстановлено дорожное полотно улицы Локомотивной. В этом районе проводилось переключение потребителей от котельной завода «Гидропресс» на теплоснабжение от Сакмарской ТЭЦ. Проект осуществлялся в течение двух лет и был достаточно трудоемким, поскольку новая теплотрасса, длиною в полтора километра, должна была проходить под железнодорожным полотном.

Для того чтобы не демонтировать рельсы и шпалы и не прерывать железнодорожного сообщения, специалисты использовали метод горизонтально-направленного бурения. Специальная машина протянула трубопровод прямо под землей, не нарушая коммуникаций.
Также завершена перекладка участка магистрального трубопровода протяженностью 100 метров в районе ТЦ «Восход». Благоустройство данной территории также находится на финишной прямой.

Всего теплоэнергетиками запланировано благоустроить 364 участка земляных работ, из которых 282 участка уже восстановлено, 14 подготовлены к сдаче, и еще 14 находятся в работе.

Теплоэнергетики отмечают, что все участки, подпадающие под ремонт и реконструкцию теплотрасс, обязательно приводятся в надлежащий вид, который зачастую оказывается даже лучше, чем до начала раскопок.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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