Ростех подписал соглашения более чем на 100 млрд рублей

Анонс RusCable Insider Digest
25 июля 2017, 16:43
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕХ
В рамках МАКС-2017 Ростех провел более 200 встреч с российскими и международными делегациями из 20 стран. В рамках салона холдингами Госкорпорации было подписано более 30 соглашений на общую сумму свыше 100 млрд рублей.
В ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском, организаторами которого являются Ростех и Минпромторг России, были представлены новейшие решения и продукция крупнейших холдингов и компаний Госкорпорации: «Вертолетов России», ОДК, КРЭТ, «Рособоронэкспорта», «Технодинамики», ВСМПО-АВИСМА, «Росэлектроники», «Швабе», «Сплава», «РТ-Химкомпозита», «Сибера».
«В рамках салона Ростех и холдинги Авиационного кластера подписали более 30 соглашений на общую сумму свыше 100 млрд рублей. Из них более 80 млрд рублей – это соглашения по поставкам и ремонту двигателей. В целом, в рамках МАКС-2017 Корпорацией и входящими в нее компаниями было проведено более 200 встреч с российскими и международными партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Латинской Америки. Также мы провели переговоры по ряду важных проектов с партнерами из Франции и Индии», – отметил индустриальный директор Авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.
Также в рамках МАКС-2017 «Рособоронэкспорт» представил более 160 образцов продукции военного назначения преимущественно для ВВС и ПВО. Наибольший интерес со стороны иностранных заказчиков в ходе презентаций и показов был проявлен к самолетам Су-35, Су-32, Су-30СМЭ, МиГ-35, Як-130, Як-152, Ил-76МД-90А и вертолетам Ка-52, Ми-28НЭ, Ми-35М, Ми-17В-5, Ми-171Ш в арктическом варианте, «Ансат» и «Ансат-У», Ми-38, Ми-26Т2.