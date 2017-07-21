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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

С начала 2017 года "Псковэнерго" профинансировало техприсоединение "льготников" в объеме 70,4 млн рублей

С начала 2017 года Псковэнерго профинансировало техприсоединение льготников в объеме 70,4 млн рублей

25 июля 2017, 14:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПСКОВЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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 В первом полугодии 2017 года филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» выполнил заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям и обеспечил электроснабжение 1652 заявителям – юридическим и физическим лицам. Об этом сообщили в Управлении перспективного развития и технологического присоединения компании. В целом мощность всех подключенных энергопринимающих устройств составила 20,6 МВт.
 
95% от общего количества исполненных договоров составили заявки льготной категории. Напомним, к ней относятся заявители, которые платят 550 рублей за подключение до 15 кВт мощности.  С начала года филиал «Псковэнерго» исполнил 1564 таких договора на общую мощность 19,2 МВт и построил с этой целью 80,6 км линий электропередачи. Финансирование со стороны «Псковэнерго» строительства сетевой инфраструктуры для «льготников» составило 70,4 млн рублей.  Это почти четверть всех средств, которые направил с начала года филиал на обновление сетей региона в ходе реализации своей инвестиционной программы. 
 
Наибольшее число подключенных потребителей, пожелавших присоединить к электросетям «Псковэнерго» свои индивидуальные постройки на льготных условиях,  традиционно приходится на Псковский район. Здесь специалисты «Псковэнерго» в 2017 году выполнили 544 заявки, построив в рамках льготного техприсоединения 38 км линий.
Вместе с тем, по-прежнему остро стоит проблема с исполнением обязательств по договору самими  заявителями. В ряде случаев клиенты затягивают сроки по установке на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств и счетчиков, подписание актов техприсоединения, а в подавляющем большинстве и вовсе не используют заявленную мощность. 
 
За время действия льготы с мая 2009 года филиал «Псковэнерго» исполнил почти 29 тысяч заявок на технологические присоединение 265 МВт мощности и вложил более 1,5 млрд. рублей собственных средств на строительство сетей для заявителей льготной категории. По факту же из заявленной при подключении мощности на сегодняшний день используется менее 10%. При этом более чем у половины льготно подключившихся заявителей потребление электроэнергии не зафиксировано вовсе.
 
Проблема построенных и неиспользуемых мощностей на сегодняшний день наблюдаются в большинстве регионов, и  необходимость ужесточения ответственности заявителей обсуждалась участниками межрегиональной энергетической конференции, которая проходила 14 июля в Санкт-Петербурге. На ней, в частности, было озвучено, что в Минэнерго готовится законопроект о введении  абонентской платы за содержание резерва мощности для потребителей, не использующих  заявленную мощность. По мнению инициаторов законопроекта,  данная мера будет стимулировать потребителей более ответственно подходить к заявкам на технологическое присоединение и позволит повысить эффективность загрузки вводимого в эксплуатацию электросетевого оборудования.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"

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