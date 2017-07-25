Состоялось заседание рабочей группы "Развитие энергетики" Государственной комиссии по вопросам развития Арктики

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25 июля 2017, 14:34
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, АРКТИКА
В Минэнерго России состоялось очередное заседание рабочей группы «Развитие энергетики» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под председательством Первого заместителя Министра энергетики Российской Федерации, заместителя председателя рабочей группы Алексея Текслера. В мероприятии приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, а также компаний ТЭК, осуществляющих деятельность на территории Арктической зоны Российской Федерации.
Развитие Арктической зоны – одна из ключевых задач, стоящих перед государством. Ее решение связано с реализацией приоритетных комплексных инвестиционных проектов, обладающих значительным мультипликативным эффектом и способных стать «драйверами» комплексного социально-экономического развития данного макрорегиона. Реализация таких проектов предусматривается в рамках развития «опорных зон» в Арктике.
«Стратегически важно обеспечить синхронизацию мероприятий по реализации на территории «опорных зон» Арктической зоны приоритетных проектов и созданию для них необходимой энергетической инфраструктуры», – подчеркнул Алексей Текслер.
На состоявшемся заседании были заслушаны доклады о перспективах развития Таймыро-Туруханской (Красноярский край), Ямало-Ненецкой, Ненецкой и Северо-Якутской «опорных зон» с целью дальнейшей выработки комплексного и согласованного подхода по созданию и развитию промышленных объектов и объектов транспортной инфраструктуры в увязке с развитием топливно-энергетической инфраструктуры.
По результатам состоявшейся дискуссии главам регионов Арктической зоны Российской Федерации совместно с компаниями ТЭК рекомендовано дополнительно проработать вопросы развития энергетической инфраструктуры «опорных зон» Арктической зоны Российской Федерации с учетом реализации перспективных проектов, в том числе освоения новых месторождений углеводородов, а также обеспечения надежного электроснабжения изолированных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.