Специалисты "Пермэнерго" обеспечили электроснабжение нового жилого комплекса "Клевер" в Дзержинском районе Перми

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
25 июля 2017, 14:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» построил электросетевую инфраструктуру для подключения жилого дома «Клевер», расположенного в микрорайоне « Парковый» по адресу: улица Подлесная, 2.
В рамках исполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики установили в центре электрических нагрузок блочную комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную двумя трансформаторами мощностью 630 кВА, а также построили более 240 метров кабельных линий 10 кВ.
Проведенные мероприятия позволили обеспечить присоединение запрошенной застройщиком мощности в объеме 495 кВт.
Новый дом «Клевер» состоит из двух секций: восемнадцати и двадцатипятиэтажной, и включает в себя 238 квартир общей площадью почти 12 тысяч кв.м. В эксплуатацию жилой комплекс вступит в 3 квартале 2018 года.