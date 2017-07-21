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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Пермэнерго" обеспечили электроснабжение нового жилого комплекса "Клевер" в Дзержинском районе Перми

Специалисты Пермэнерго обеспечили электроснабжение нового жилого комплекса Клевер в Дзержинском районе Перми

25 июля 2017, 14:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» построил электросетевую инфраструктуру для подключения жилого дома «Клевер», расположенного в микрорайоне « Парковый» по адресу: улица Подлесная, 2.

В рамках исполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики установили в центре электрических нагрузок блочную комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную двумя трансформаторами мощностью 630 кВА, а также построили более 240 метров кабельных линий 10 кВ.

Проведенные мероприятия позволили обеспечить присоединение запрошенной застройщиком мощности в объеме 495 кВт.

Новый дом «Клевер» состоит из двух секций: восемнадцати и двадцатипятиэтажной, и включает в себя 238 квартир общей площадью почти 12 тысяч кв.м. В эксплуатацию жилой комплекс вступит в 3 квартале 2018 года.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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