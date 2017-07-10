Специалисты успешно провели гидравлические испытания второго контура реакторной установки первого энергоблока строящейся ЛАЭС

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
25 июля 2017, 13:50
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2
Весь объем оборудования на этом объекте смонтировали сотрудники дочерней компании холдинга «ТИТАН-2» - АО «МСУ-90». Они же принимали непосредственное участие в проведении испытаний.
В ходе этой важнейшей операции второй контур реакторной установки был заполнен химически обессоленной водой, которая выполняет роль теплоносителя. Парогенераторы, относящиеся к ним трубопроводы и запорную арматуру выдержали под давлением жидкости в размере 11,5 МПа. Таким образом была подтверждена плотность и прочность второго контура реакторной установки. Это свидетельствует о том, что оборудование и трубопроводы второго контура изготовлены и смонтированы качественно, их характеристики соответствуют проектным.
Гидравлические испытания второго контура завершили этап «холодной» обкатки реакторной установки. Теперь специалистам предстоит выполнить «горячую» обкатку, во время которой работа оборудования и всех систем реакторной установки первого энергоблока будет проверена под рабочей нагрузкой.