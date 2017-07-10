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Отраслевые новости: Энергетика

Специалисты успешно провели гидравлические испытания второго контура реакторной установки первого энергоблока строящейся ЛАЭС

Специалисты успешно провели гидравлические испытания второго контура реакторной установки первого энергоблока строящейся ЛАЭС

25 июля 2017, 13:50
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

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Весь объем оборудования на этом объекте смонтировали сотрудники дочерней компании холдинга «ТИТАН-2» - АО «МСУ-90». Они же принимали непосредственное участие в проведении испытаний.

В ходе этой важнейшей операции второй контур реакторной установки был заполнен химически обессоленной водой, которая выполняет роль теплоносителя. Парогенераторы, относящиеся к ним трубопроводы и запорную арматуру выдержали под давлением жидкости в размере 11,5 МПа. Таким образом была подтверждена плотность и прочность второго контура реакторной установки. Это свидетельствует о том, что оборудование и трубопроводы второго контура изготовлены и смонтированы качественно, их характеристики соответствуют проектным.

Гидравлические испытания второго контура завершили этап «холодной» обкатки реакторной установки. Теперь специалистам предстоит выполнить «горячую» обкатку, во время которой работа оборудования и всех систем реакторной установки первого энергоблока будет проверена под рабочей нагрузкой.

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"
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