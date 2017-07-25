Toyota намерена продавать электромобили с батареей нового типа с 2022 года

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25 июля 2017, 15:22
Рубрика: В мире
Метки: ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
Японский автоконцерн Toyota работает над созданием электромобилей с батареей нового типа, которая позволяет увеличить дальность поездок и заряжается за более короткий период времени, начало продаж ожидается в 2022 году, пишет агентство Рейтер со ссылкой на издание Chunichi Shimbun.
Новый электрокар Toyota будет создан на базе принципиально новой платформы, в автомобилях будет использована батарея, способная заряжаться за несколько минут, ссылается издание на неназванные источники. Уточняется, что сейчас электромобили, в которых установлены литий-ионные батареи, требуют 20-30 минут зарядки, при этом энергии хватает на 300-400 километров пути.
По данным издания, Toyota планирует начать продажи в 2022 году. Представитель автоконцерна сообщил, что компания пока не готова комментировать данную информацию.
В конце 2016 года СМИ передавали, что Toyota Motor планирует массовое производство экологически чистых электромобилей к 2020 году. Сообщалось, что запуск массового производства электромобилей Toyota Motor будет приурочен к началу токийской Олимпиады-2020, когда к Японии будет приковано внимание всего мира. Планы компании продиктованы соображениями конкуренции из-за мирового роста спроса на электромобили.
Источник: ПРАЙМ.