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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Уральской подстанции "Кунашак" – 50 лет. В 2017 году на объекте установят новые разъединители и изоляторы

Уральской подстанции Кунашак – 50 лет. В 2017 году на объекте установят новые разъединители и изоляторы

25 июля 2017, 13:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС УРАЛА

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») модернизирует подстанцию 220 кВ «Кунашак», в частности специалисты отремонтируют разъединители 35-220 кВ и заменят фарфоровые изоляторы на полимерные. Работы направлены на повышение надежности электроснабжения Челябинска и выдачи мощности Челябинской и Южно-Уральской ГРЭС.

Ранее на подстанции реконструировали устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), установили новые элегазовые выключатели 220 кВ и шинный разъединитель на линии 220 кВ «Кунашак – Шагол».

Подстанция «Кунашак» является важным звеном транзита, связующего Челябинск и Екатеринбург. В 2017 году энергообъект отмечает 50-летие. Подстанция существенно расширялась в 1981 году, тогда на энергообъекте установили дополнительный автотрансформатор 63 МВА, построили открытое распределительное устройство 110 кВ, смонтировали семь линий электропередачи напряжением 10-110 кВ.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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