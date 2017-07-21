Уральской подстанции "Кунашак" – 50 лет. В 2017 году на объекте установят новые разъединители и изоляторы

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25 июля 2017, 13:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС УРАЛА
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») модернизирует подстанцию 220 кВ «Кунашак», в частности специалисты отремонтируют разъединители 35-220 кВ и заменят фарфоровые изоляторы на полимерные. Работы направлены на повышение надежности электроснабжения Челябинска и выдачи мощности Челябинской и Южно-Уральской ГРЭС.
Ранее на подстанции реконструировали устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), установили новые элегазовые выключатели 220 кВ и шинный разъединитель на линии 220 кВ «Кунашак – Шагол».
Подстанция «Кунашак» является важным звеном транзита, связующего Челябинск и Екатеринбург. В 2017 году энергообъект отмечает 50-летие. Подстанция существенно расширялась в 1981 году, тогда на энергообъекте установили дополнительный автотрансформатор 63 МВА, построили открытое распределительное устройство 110 кВ, смонтировали семь линий электропередачи напряжением 10-110 кВ.