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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В филиале "Мордовэнерго" работает студенческий стройотряд

В филиале Мордовэнерго работает студенческий стройотряд

25 июля 2017, 13:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОРДОВЭНЕРГО

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Деятельность студенческого строительного отряда (ССО), организованного в филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Мордовэнерго» в начале июля, разделена на несколько направлений. Часть ребят помогает в службе реализации услуг по передаче электроэнергии, мониторингу и анализу потерь на снятии показаний приборов учета в Лямбирском и Рузаевском районах электрических сетей. Вторая группа студентов задействована в службе подстанций и линий 35/110 кВ Саранского производственного отделения (ПО).

Студенты не имеют допуска для непосредственного обслуживания энергообъектов. Им доверены работы, не требующие специальных профессиональных навыков. Они помогают персоналу в уборке территории производственной базы, маслохозяйства, а также участвуют в утилизации порубочных остатков при расчистке просек воздушных линий электропередачи.

Командир стройотряда «Энергетик» Дмитрий Плакунов в составе студенческого отряда работает уже третий год. «За это время я много узнал о правилах безопасного проведения работ на энергообъектах, познакомился с основными принципами устройства электроустановок высокого класса напряжения и воочию увидел работу специалистов-энергетиков по подготовке и производству работ на высоковольтной линии» - рассказал Дмитрий.

Специалисты филиала, которые курируют деятельность студенческого отряда, отмечают добросовестное и ответственное отношение к делу и готовы в следующем году вновь принять бойцов стройотряда на работу.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
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