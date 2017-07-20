В филиале "Мордовэнерго" работает студенческий стройотряд

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
25 июля 2017, 13:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОРДОВЭНЕРГО
Деятельность студенческого строительного отряда (ССО), организованного в филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Мордовэнерго» в начале июля, разделена на несколько направлений. Часть ребят помогает в службе реализации услуг по передаче электроэнергии, мониторингу и анализу потерь на снятии показаний приборов учета в Лямбирском и Рузаевском районах электрических сетей. Вторая группа студентов задействована в службе подстанций и линий 35/110 кВ Саранского производственного отделения (ПО).
Студенты не имеют допуска для непосредственного обслуживания энергообъектов. Им доверены работы, не требующие специальных профессиональных навыков. Они помогают персоналу в уборке территории производственной базы, маслохозяйства, а также участвуют в утилизации порубочных остатков при расчистке просек воздушных линий электропередачи.
Командир стройотряда «Энергетик» Дмитрий Плакунов в составе студенческого отряда работает уже третий год. «За это время я много узнал о правилах безопасного проведения работ на энергообъектах, познакомился с основными принципами устройства электроустановок высокого класса напряжения и воочию увидел работу специалистов-энергетиков по подготовке и производству работ на высоковольтной линии» - рассказал Дмитрий.
Специалисты филиала, которые курируют деятельность студенческого отряда, отмечают добросовестное и ответственное отношение к делу и готовы в следующем году вновь принять бойцов стройотряда на работу.