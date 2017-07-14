В первом полугодии 2017 года калужский филиал МРСК Центра и Приволжья построил свыше 200 км ВЛ

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25 июля 2017, 17:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛУГАЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» подведены итоги реализации инвестиционной программы за 6 месяцев 2017 года. На мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации энергообъектов в первом полугодии было направлено более 412 млн. рублей.
С января по июль 2017 введено в эксплуатацию 4,15 МВА трансформаторных мощностей и 202 км линий электропередачи.
В рамках реализации инвестиционной программы выполнены работы по реконструкции ПС 110 кВ «Маяк». Это крупный питающий центр, от которого осуществляется электроснабжение объектов Управления калужского троллейбуса, ООО «Автозавод», социальных и коммунальных объектов, тысяч бытовых потребителей г. Калуги. Также произведена реконструкция ПС 110 кВ «Пятовская» для повышения надежности электроснабжения Дзержинского района, дробильно-сортировочного завода, крупного карьера по добыче известняка, завода «Ремпутьмаш».
С целью обеспечения развития самого крупного жилого микрорайона города Калуги – «Кошелев-проект» - филиалом «Калугаэнерго» построена новая кабельная линия 10 кВ от ПС 110/10 "Верховая" до РП 10 кВ "Дальний" протяженностью 1,45 км.
Приоритетный проект инвестпрограммы филиала «Калугаэнерго» - продолжение строительства 3 этапа подстанции 220 кВ «Созвездие», ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2018 год. Энергообъект имеет особую значимость для развития региона, так как позволит существенно повысить качество и надежность электроснабжения потребителей северной части Калужской области и расширяет возможности энергокомпании по подключению новых абонентов, в том числе новых резидентов технопарка «Ворсино».
Всего на реализацию инвестпрограммы филиалом «Калугаэнерго» в 2017 году будет направлено более 1,7 млрд. рублей, планируется ввести в эксплуатацию 18,37 МВА трансформаторной мощности и 717 км линий электропередачи.