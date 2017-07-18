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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В первом полугодии филиал "Рязаньэнерго" сэкономил 1,51 млн. кВтч

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» подвели итоги реализации в первом полугодии 2017 года программы энергосбережения и повышения энергоэффективности. Суммарный эффект от ее выполнения составил 1,51 млн. кВтч электроэнергии, превысив плановые показатели.

Для снижения потерь до установленного уровня в филиале выполняются следующие технические и организационные мероприятия: замена проводов на большее сечение на перегруженных линиях электропередач, а также замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) в местах наибольших потерь электроэнергии, отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя трансформаторами и т.д. Так, с начала года филиал выполнил монтаж 56 км СИП в Рязанском, Спасском, Рыбновском, Михайловском, Пронском, Захаровском, Шиловском и Путятинском районах области. Экономия от выполнения технических мероприятий по снижению электрических потерь с начала года составила 15,3 тыс.кВтч.

Для борьбы с коммерческими потерями электроэнергии филиалом регулярно осуществляются контрольные обходы потребителей для проверки исправности приборов учета и выявления фактов хищения электроэнергии. Сотрудники профильных подразделений «Рязаньэнерго» проверили 94,5 тысяч потребителей электроэнергии. По результатам проверок составлено 663 акта о незаконном потреблении электроэнергии. Средства, полученные по актам безучетного и бездоговорного энергопотребления, включены в полезный отпуск, экономия при этом составила 1,448 млн. кВтч.

Кроме задачи снижения потерь электроэнергии программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности включает в себя мероприятия по оптимизации расхода энергоресурсов на собственные нужды подстанций и хозяйственные нужды зданий и сооружений филиала. Так, выполненные в первом полугодии мероприятия по замене окон и средств освещения, позволили снизить расход электроэнергии на производственно – хозяйственные нужды на 25,28 тыс кВтч.

Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности позволяет филиалу «Рязаньэнерго» направлять сэкономленные средства на дальнейшее развитие электрических сетей, их техническое перевооружение и реконструкцию.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго"

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