Запущен опрос по оценке открытости и удобства пользования ГИС Промышленности

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25 июля 2017, 17:00
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ГИСП
Принять участие в опросе по оценке открытости и удобства пользования ГИС Промышленности может любой пользователь. Полученные отзывы и предложения будут использованы для оптимизации работы платформы и ее дальнейшего совершенствования.
Для оценки информационного наполнения ГИСП и доступности размещенных в нем сведений пользователям системы предлагается ответить на 11 вопросов. Результаты опроса позволят усовершенствовать работу портала, повысить простоту и удобство его использования.
ГИС Промышленности является новым инструментом предоставления современных цифровых сервисов для всех субъектов промышленной деятельности.
Система создана с целью эффективного планирования и мониторинга реализации промышленной политики, автоматизации процессов сбора и обработки данных, поиска заказчиков и поставщиков основных видов выпускаемой продукции в различных отраслях, информирования предприятий о предоставляемых мерах государственной поддержки.
ГИСП – это инициативный проект Минпромторга России, реализуемый на основе принципов информационной открытости. Единая коммуникационная площадка для органов власти и промышленных предприятий предоставляет возможность выгрузки содержащейся в системе информации в формате открытых данных.