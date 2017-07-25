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Отраслевые новости: Россия

Запущен опрос по оценке открытости и удобства пользования ГИС Промышленности

Запущен опрос по оценке открытости и удобства пользования ГИС Промышленности

25 июля 2017, 17:00
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ГИСП

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Принять участие в опросе по оценке открытости и удобства пользования ГИС Промышленности может любой пользователь. Полученные отзывы и предложения будут использованы для оптимизации работы платформы и ее дальнейшего совершенствования.

Для оценки информационного наполнения ГИСП и доступности размещенных в нем сведений пользователям системы предлагается ответить на 11 вопросов. Результаты опроса позволят усовершенствовать работу портала, повысить простоту и удобство его использования. 

ГИС Промышленности является новым инструментом предоставления современных цифровых сервисов для всех субъектов промышленной деятельности.

Система создана с целью эффективного планирования и мониторинга реализации промышленной политики, автоматизации процессов сбора и обработки данных, поиска заказчиков и поставщиков основных видов выпускаемой продукции в различных отраслях, информирования предприятий о предоставляемых мерах государственной поддержки.

ГИСП – это инициативный проект Минпромторга России, реализуемый на основе принципов информационной открытости. Единая коммуникационная площадка для органов власти и промышленных предприятий предоставляет возможность выгрузки содержащейся в системе информации в формате открытых данных.  

Компания: Минпромторг РФ
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