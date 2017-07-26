Чистая прибыль ПАО "МРСК Северо-Запада" за 6 месяцев 2017 года составила 581 млн рублей

Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний ПАО «Россети») за 6 месяцев 2017 года составила 22 397 млн рублей, в том числе от услуг по передаче электроэнергии – 21 527 млн рублей, от услуг по технологическому присоединению к энергосети – 510 млн рублей.



Общее увеличение выручки по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составило 1 867 млн рублей (9 %), в том числе объем выручки от услуг по передаче электроэнергии увеличился на 1 474 млн рублей (7%), что обусловлено ростом тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии в пределах параметров Прогноза социально-экономического развития РФ и ростом объемов оказанных услуг, в том числе в связи с введением новых мощностей отдельными потребителями.



Объем выручки от услуг по технологическому присоединению к энергосети выше уровня аналогичного периода прошлого года на 368 млн рублей (более чем в 3 раза), что связано с актированием в 1 полугодии 2017 года ряда крупных договоров технологического присоединения, в том числе 3-го этапа работ по договору с ООО «Лукойл – Коми» об осуществлении технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения (337 млн руб.).



Себестоимость оказанных услуг относительно аналогичного периода прошлого года увеличилась пропорционально росту выручки, рост составил 1 439 млн рублей (8%).



На 30.06.2017 в структуре активов Общества 73% приходится на внеоборотные активы, которые на 96% представлены основными средствами (40 070 млн рублей).



В структуре оборотных активов наибольший удельный вес (83%) занимает дебиторская задолженность (12 815 млн рублей). За отчетный период дебиторская задолженность снизилась на 644 млн рублей (5%), что обусловлено переводом потребителей на прямые договоры оказания услуг по передаче электроэнергии, а так же эффективной претензионно-исковой работой.



В структуре обязательств 50% приходится на займы и кредиты, сумма которых на 30.06.2017 составила 14 583 млн рублей, что соответствует показателям на начало года.



Кредиторская задолженность на конец 1 полугодия 2017 год снизилась на 877 млн рублей (8%) в основном за счет погашения задолженности перед поставщиками и подрядчиками.



Финансовый результат Общества по итогам 6 месяцев 2017 года – чистая прибыль в размере 581 млн рублей (по итогам 6 месяцев 2016 года чистая прибыль составила 169 млн рублей).



EBITDA (прибыль до налогообложения, амортизация, расходы по уплате процентов и полученные проценты) составила 3 767 млн рублей.