"Дагестанская сетевая" компания": в Махачкале жилье и поликлинику строят под ЛЭП

Дагестанские энергетики провели пресс-тур для журналистов региональных и российских СМИ. Цель данного мероприятия – освещение работы энергокомпании и проблематики, с которыми сталкиваются энергетики в повседневной работе.



Застройка охранных зон – проблема актуальная не только для Дагестана, но именно здесь ее масштабы стали критическими, угрожая не только бесперебойному электроснабжению, но и безопасности людей.



Охранная зона – часть земли, воздуха, воды по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов. Размер этой охранной зоны по всем нормативам прямо пропорционален величине напряжения в высоковольтных линиях и степени воздействия электромагнитного поля на здоровье человека.



В Махачкале внедряют иные «нормативы» – здесь уровень застроек под ЛЭП, то есть вне всяких правил просто зашкаливает. Охранные зоны как будто притягивают строительные компании. Энергетики предложили журналистам самим увидеть эти факты, чтобы понять, к чему приводит хаотичная застройка. В результате они посетили несколько объектов, вызывающих особое беспокойство у энергетиков.



В мероприятии приняли участие главный инженер Центральных электрических сетей АО «Дагестанская сетевая компания» Курбан Омаров, заместитель начальника управления технической эксплуатации и организации ремонтов АО «ДСК» Осман Муртазалиев и начальник отдела ведения реестра и правового обеспечения Управления по вопросам координации капитального строительства Махачкалы Салман Хусбудинов.



В городе расположено 12 подстанций, от каждой отходят линии напряжением 35 и 110 кВ, под которыми не должно быть расположено ни одного капитального строения, объяснил журналистам Осман Шарапудинович. Исключения – временные строения или складские помещения, зеленые насаждения.



- Необходимость охраной зоны продиктована не только требованием безопасности, но и целесообразностью обеспечения доступа к линиям ремонтных бригад со специальным оборудованием. Энергетики должны проводить регулярный осмотр воздушных линий, замену изношенного оборудования, а это порой бывает абсолютно невозможно, - обозначил проблему Осман Муртазалиев.



Несколько тысяч фактов нарушения охранных зон энергообъектов 35 и 110 кВ дагестанскими энергетиками выявлены и зафиксированы по всему Дагестану. Установить владельца застройки удается только в единичных случаях. До завершения строительства и оформления документации застройщики не спешат раскрывать свои паспортные данные. В итоге по Дагестану официально установлено 89 случаев незаконного строительства, по Махачкале – 30. По каждому выявленному факту направленны письма в Прокуратуру РД, Ростехнадзор, главам муниципальных образований.



По данным энергетиков, сегодня в Махачкале застроены охранные земли под линией №155 напряжением 110 кВ, начиная от подстанции «ГПП» в поселке Альбурикент до подстанции «Компас» на окраине города. Нет доступа к опорам, нет и возможности проводить качественную проверку и ремонт оборудования. Сейчас под линиями 35 кВ №26 и 110 кВ №129 и №130 расположен один из крупнейших городских рынков «Цумадинский».



Обрыв провода может привести к трагедии, а электромагнитное излучение представляет опасность для жителей домов, построенных под высоковольтными линиями. Такая ситуация сложилась в Махачкале в районе Завода радиотоваров на улице Газопроводная, куда приехали журналисты.



Под воздушной линией 110 кВ №155 в пролете опор построен десятиэтажный жилой дом. По факту провода оказались протянутыми между балконами. А если учесть, что минимальная зона поражения 3 метра, то попытка развесить мокрое белье на балконе рано или поздно закончится летальным исходом для хозяйки квартиры. После долгих переговоров застройщик согласился с необходимостью переноса линии под землю. В этой ситуации подземные коммуникации – единственный выход, но все работы будут проведены за счет нарушителя охраной зоны.



Не лучше обстоит ситуация и в поселке Ленинкент, где частный дом в первом микрорайоне построен под линией 35 кВ. В итоге к линии не подобраться на спецмашинах, реальную опасность для людей представляет электромагнитное излучение. Постоянному воздействию электромагнитного излучения подвергаются и жильцы многоквартирного жилого дома в Ленинкенте, который построен также вопреки всем нормам и правилам.



По словам главного инженера Центральных электрических сетей АО «Дагестанская сетевая компания» Курбана Омарова, с владельцем дома не раз беседовали и еще на этапе строительства объясняли опасность нахождения под линией электропередачи. Но люди не вняли голосу разума.



Если строительство жилого здания можно объяснить невежеством застройщиков, самовольно захватившим участок, то ситуация на улице Айвазовского в районе завода Сепараторов просто абсурдна. Здесь рядом с домом №4 в недопустимой близости от ВЛ 35 кВ № 36 строится поликлиника. И никого кроме энергетиков не волнует, что посетители и персонал медицинского учреждения будут находиться под постоянным воздействием электромагнитного излучения.



Почему же строительство вблизи энергообьектов ведется, несмотря на прямой законодательный и нормативный запрет? На этот вопрос попытался ответить начальник отдела ведения реестра и правового обеспечения Управления по вопросам координации капитального строительства г. Махачкалы Салман Хусбудинов: «Согласование с учетом уже существующих высоковольтных линий должно быть обязательным, с этим никто не спорит, но есть нюансы. Отвод этой земли был осуществлен ещё в 90-е годы и выдан в частную собственность. На каком основании и почему - это вопрос для отдельного разбирательства. Но это не единичный случай, и в каждой ситуации решение одно - застройщик должен за свой счет перенести линию».



Стоит сказать, что перенос воздушной линии может стоить очень дорого, да и не всегда он возможен. Поэтому владельцу земли необходимо очень внимательно отнестись к данному вопросу, иначе очередная «стройка века» может обернуться полным провалом или трагедией.