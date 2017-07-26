Должники АО "Карачаево-Черкесскэнерго" не погасили 182 миллиона рублей, взысканных по суду

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26 июля 2017, 17:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО, СУД
Обращения с исковыми заявлениями в суд для энергосбытовой компании – крайняя мера, к которой приходится прибегать в случае, если не удается урегулировать вопрос с погашением долгов в досудебном порядке.
Юридическим отделом АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») в первом полугодии 2017 года направлено в суды 535 исковых заявлений о взыскании задолженности за поставленную электрическую энергию на общую сумму 97,6 млн руб. Из этой суммы 2,3 млн руб. – задолженность физических лиц, 33,7 млн руб. – предприятий ЖКХ и 28,5 млн руб. – задолженность организаций, финансируемых из федерального бюджета.
За указанный период в отношении потребителей-неплательщиков судами принято 552 судебных акта о взыскании в пользу АО «Карачаево-Черкесскэнерго» задолженности на общую сумму 91,3 млн руб., из которых судебные акты о взыскании задолженности в размере более 2,8 млн руб. вынесены в отношении физических лиц, на сумму более 19,2 млн руб. – в отношении предприятий ЖКХ, на сумму 33,7 млн руб. – в отношении организаций, финансируемых из федерального бюджета.
По итогам исковой работы в первом полугодии поступила оплата по 360 судебным актам на сумму 29,7 млн руб. Задолженность в размере 1,3 млн руб. оплачена физическими лицами, 16,9 млн руб. – предприятиями ЖКХ, более миллиона рублей – организациями, финансируемыми из федерального бюджета.
По 496 судебным актам, вступившим в законную силу на 1 июля текущего года, у потребителей электрической энергии образовалась задолженность перед АО «Карачаево-Черкесскэнерго» на общую сумму 182,1 млн руб.