Enel ввела в эксплуатацию ветропарк Cristalândia в Бразилии

Enel, действуя через свою дочернюю компанию в Бразилии Enel Green Power Brasil Participações Ltda. (“EGPB”), ввела в эксплуатацию ветропарк Cristalândia установленной мощностью 90 МВт. Ветропарк находится на северо-востоке штата Баия, в муниципалитетах Брумаду, Риу-ди-Контас и Дон-Базилиу.



Карло Дзордзоли, Генеральный директор Enel в Бразилии прокомментировал: «Мы рады объявить о том, что Enel вводит в эксплуатацию еще одну станцию, работающую на ВИЭ, право на строительство которой было присуждено нашей компании в результате победы в тендере. В штате Баия, где располагается ветропарк Cristalândia, наша общая установленная мощность объектов в сфере ВИЭ, как уже реализованных, так и на стадии строительства, достигла 1.3 ГВт, что подтверждает огромный запас «зеленых» ресурсов в стране. В Бразилии, в зонах своего присутствия, мы стремимся максимально ответственно подходить к вопросу поддержки экономики страны, внося свой вклад в диверсификацию энергобаланса страны посредством строительства объектов, работающих на возобновляемых источниках, а также осуществляя ряд инициатив в области устойчивого развития, работая над созданием концепции «общей ценности» на локальном уровне».



Enel инвестировала приблизительно 190 миллионов долларов США в строительство Cristalândia, право на строительство которого компания получила в результате победы в тендере Leilão de Fontes Alternativas (LFA), проведенном в апреле 2015 года.



Ветропарк Cristalândia сможет вырабатывать более 350 ГВтч в год, что будет полностью удовлетворять потребности ежегодного потребления энергии более чем 170 000 бразильских домохозяйств и позволит избежать выброса порядка 118 000 тонн углекислого газа в атмосферу.



В рамках принятой компанией концепции создания «Общей ценности», цель которой объединить развитие бизнеса и нужды местных сообществ, Enel Green Power Brasil Participações реализовала ряд проектов в районах, расположенных вблизи ветропарка. Среди реализованных инициатив можно выделить: проведение с местными сообществами креативных мастер-классов по переработке отходов, что позволит получать дополнительный доход путем повторного использования материалов, примененных при строительстве электростанции, включая паллеты, которые можно переделать в мебель и брезенты, из которых можно изготавливать различные изделия для продажи на местном рынке.



В бразильском штате Баия Enel Green Power Brasil Participações управляет объектами солнечной и ветрогенерации общей установленной мощностью 711 МВт, также на стадии строительства находятся объекты совокупной установленной мощностью 600 МВт.



В Бразилии общая установленная мощность Группы Enel, которая представлена компаниями Enel Green Power Brasil Participações и Enel Brasil, составляет 1659 МВт, из которых 490 МВт приходятся на ветропарки, 279 МВт на солнечную генерацию и 890 МВт на гидроэлектростанции. Кроме того, у компании находятся на стадии реализации проекты общей установленной мощностью 900 МВт, из которых 352 МВт - ветроэнергетика, 541 МВт - солнечная генерация.



Enel Green Power - Глобальное подразделение по возобновляемым источникам энергии Группы Enel, занимается разработкой и эксплуатацией объектов возобновляемых источников энергии по всему миру. Enel Green Power представлена в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке и в Тихоокеанском регионе. Enel Green Power является мировым лидером в секторе «зеленой» энергетики и управляет объектами совокупной установленной мощностью 38 ГВт. В портфель активов входят гидроэлектростанции, геотермальные электростанции, объекты солнечной и ветрогенерации, а также электростанции, работающие на биомассе. Enel Green Power активно работает над внедрением инновационных технологий, таких как системы хранения электроэнергии, на своих объектах возобновляемых источников энергии.