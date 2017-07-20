Группа компаний ZTT изготовила самый длинный подводный трёхжильный кабель на 220 кВ

Группа компаний ZTT - ведущий мировой производитель кабельных систем объявила о победе в конкурсе Государственной электроэнергетической инвестиционной компании «Подводный комбинированный кабель с оптическим волокном на напряжение 35 кВ и 220 кВ, и аксессуары к нему» - проект «Бинхай H3 # 300MW - оффшорная ветряная электростанция».

Проект «Бинхай H3 # 300MW - оффшорная ветряная электростанция» Государственной электроэнергетической инвестиционной компании - это 4-й проект по подводным трёхжильным кабелям на 220 кВ (EHV), который группа ZTT выиграла для строительства оффшорных ветровых электростанций. Группа ZTT - единственный китайский производитель подводных кабелей, выигравший все проекты по подводным трёхжильным кабелям на 220 кВ (EHV).



Уделяя большое внимание этому проекту, высшее руководство Государственной электроэнергетической инвестиционной компании несколько раз посещало производственные площадки группы ZTT, проводило совещания и обсуждения для скорейшего выполнения этого проекта. Приложив огромные усилия, после 150 дней непрерывного производства, группа ZTT успешно завершила поставку подводного трёхжильного кабеля на 220 кВ (EHV).



Очередная победа группы ZTT в торгах Государственной электроэнергетической инвестиционной компании не только подчеркивает её технические возможности и высокий уровень производства подводных кабелей высокого напряжения большой длины, но и показывает высокое доверие и признание со стороны промышленных потребителей.



Господин Сюэ Цзяньлинь, генеральный менеджер «ZTT подводные кабели», заявил, что для проекта «Бинхай H3 # 300MW - оффшорная ветряная электростанция» группа ZTT произведёт самый длинный подводный трёхжильный кабель на 220 кВ, поставляемый в Китае, и обновит внутренний рекорд по длине поставляемых трёхжильных подводных композитных кабелей с оптическим волокном напряжением 220 кВ.



Работа над этим проектом ещё больше укрепит влияние бренда ZTT, улучшит позиции в проектах по строительству оффшорных ветровых электростанций в Китае и за рубежом.