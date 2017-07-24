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Отраслевые новости: Энергетика

Информация о проведении долгосрочного конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов

Информация о проведении долгосрочного конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов

26 июля 2017, 16:54
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС

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Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172, предусматривается проведение до 1 августа 2017 г. по решению Правительства Российской Федерации отбора мощности новых генерирующих объектов (далее – КОМ НГ).

Технические требования к генерирующим объектам, а также их местоположению, порядку, способу и срокам подачи ценовых заявок на продажу мощности в целях участия в отборе мощности новых генерирующих объектов определены распоряжением Правительства РФ от 24 июля 2017г. №1571-р и Регламентом проведения конкурентных отборов мощности новых генерирующих объектов (Приложение №19.8 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) с учетом изменений, принятых 25.07.2017 на заседании Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка».

В соответствии с п.112(1) Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172, АО «СО ЕЭС» опубликована Информация, необходимая для проведения конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов.

Компания: АО "СО ЕЭС"
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