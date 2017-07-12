Костромаэнерго в первом полугодии в 2,3 раза перевыполнило плановые показатели программы энергосбережения

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
26 июля 2017, 13:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОСТРОМАЭНЕРГО, ЭНЕРГОСБЕРЖЕНИЕ
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго подвели итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 6 месяцев 2017 года. В указанный период предприятие на 137% перевыполнило установленные документом ключевые показатели, суммарный эффект от выполнения программы составил 68 тыс кВт*ч.
Наибольший объем экономии – 40,7 тыс. кВт*ч – дали технические мероприятия: замена проводов на большее сечение на перегруженных линиях электропередачи (ЛЭП) и замена провода ответвлений воздушных линий в жилые дома на самонесущий изолированный провод (СИП) и т.д. В рамках снижения затрат на собственные нужды, энергетики в первом полугодии заменили около двух тысяч ламп накаливания на энергоэффективные, светодиодные.
2,4 тыс. кВт*ч было сэкономлено благодаря выполнению организационных мероприятий, в их числе – отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, отключения трансформаторов с сезонной нагрузкой, а также выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ.
По итогам 2017 года эффект от реализации в Костромаэнерго энергосберегающих мероприятий, согласно плану, должен составить 91,4 тыс кВт*ч.
«Средства, сэкономленные в результате реализации программы энергосбережения, направляются в первую очередь на развитие сетевой инфраструктуры филиала. Это позволяет повышать эффективность работы электросетевого комплекса, качество и надежность электроснабжения, создавать дополнительные мощности для подключения новых потребителей», - отмечает заместитель главного инженера по управлению производственными активами и развитию Костромаэнерго Андрей Мелузов.