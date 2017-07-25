МАКС-2017 подводит итоги работы

Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 завершил свою работу. Участниками выставочной программы стали 880 компаний из 36 стран, что превысило показатели 2015 года. Росту активности переговоров способствовало проведение деловых брифингов и встреч, осуществляемых по системе MatchMaking. Объем контрактов и соглашений о намерениях оценен в 400 млрд рублей.



"МАКС-2017 дал авиапроизводителям большой задел для работы: подписаны контракты и соглашения на поставку российской авиатехники на сумму около 400 млрд рублей. Важно, что МАКС превращается в деловую площадку, участие в которой становится не только вопросом престижа, но и эффективным инструментом для установления партнерских отношений. За три дня были проведены переговоры по системе MatchMaking с участием преимущественно малых и средних компаний", - заявил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.



МАКС-2017 превысил показатели предыдущей выставки по количеству экспонентов и международному охвату. Всего в мероприятии приняли участие более 880 компаний, в том числе около 180 иностранных производителей из 35 стран мира. Площадь экспозиции в павильонах составила 20 тыс. кв. м. Впервые на МАКС был представлен коллективный стенд "Сделано в Москве", объединивший инновационные предприятия столичного региона. Выставку посетило более 50 официальных делегаций. Первые три дня, отведенные для работы специалистов, собрали свыше 70 тыс. посетителей.



Авиасалон в 2017 году стал площадкой для ряда премьер. Новинками, ранее не экспонировавшимися на международных выставках, стали представленные на статической площадке истребитель МиГ-35, относящийся к поколению 4++, а также вертолет Ми-171Ш-ВН, предназначенный для специальных операций. Впервые в программе демонстрационных полетов салона приняли участие учебно-тренировочный самолет Як-152 и ударный вертолет Ми-28НЭ. Выполнявшие полеты в дни работы салона цельнокомпозитный многоцелевой самолет ТВС-2-ДТС и сельскохозяйственный Т-500 также впервые представлены широкой общественности.



Деловая программа включала ряд новаций. Были проведены деловые брифинги, в ходе которых ведущие отечественные авиапроизводители – "Объединенная авиастроительная корпорация" и холдинг "Вертолеты России" – представили потенциальным партнерам и поставщикам комплектующих свои ключевые гражданские программы. Мероприятия заложили фундамент для дальнейшего сотрудничества. В новом формате были реализованы встречи по системе MatchMaking, программу которых в проактивном режиме формировали специалисты контактного центра. С 19 по 23 июля в Конгресс-центре и на стенде "Сделано в Москве" состоялось более 1 500 переговоров, в которых приняли участие свыше 1 000 компаний. Проведенное анкетирование участников переговоров позволило оценить масштаб сделок, заключение которых состоялось либо обсуждалось на полях МАКС-2017. Деловой потенциал салона оценивается более чем в 600 млрд рублей, включая подписанные твердые контракты и соглашения о намерениях на поставку авиатехники почти на 400 млрд рублей, соглашения о сотрудничестве на 170 млрд рублей, а также переговоры о поставках продукции на сумму около 36 млрд рублей.



Крупнейшими сделками салона стали твердый контракт на поставку 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот – российские авиалинии" и контракт на поставку в операционный лизинг 16 самолетов МС-21 авиакомпании Red Wings, включая четыре лайнера с отечественными двигателями ПД-14. Лизинговая компания "Ильюшин финанс Ко.", помимо контракта с Red Wings, заключила соглашения о намерениях с авиакомпаниями "ВИМ-АВИА", "Алроса" и "Саратовские авиалинии", перевозчики рассчитывают приобрести в операционный лизинг 27 самолетов МС-21. Кроме того, три МС-21 планирует эксплуатировать авиакомпания "Ангара". Соглашение, предполагающее приобретение до 50 самолетов Ил-114-300 заключила с "Объединенной двигателестроительной корпорацией" Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Авиакомпания "Азимут" выразила намерение приобрести четыре Sukhoi Superjet 100.



Также ГТЛК подписала соглашения о приобретении 12 вертолетов Ми-8АМТ, шести Ми-171 и 12 "Ансат". Два "Ансата" в 2018 году получит компания "Русские вертолетные системы". Заказчики из Китайской Народной Республики договорились о приобретении 13 вертолетов российского производства, включая четыре Ми-171, два Ка-32А11ВС и семь "Ансат".



Количество конференций, круглых столов, брифингов, семинаров и презентаций превысило 150. Открыл деловую программу второй Евразийский аэрокосмический конгресс, собравший около 680 делегатов. На мероприятиях на площадке МАКС-2017 обсуждались магистральные направления развития аэрокосмического сектора, технические и технологические новации, вызовы, стоящие перед индустрией. Эксперты в области самолетостроения и беспилотных летательных аппаратов представили свое видение перспектив развития рынка. Центральными темами для дискуссий стали перспективы цифровизации промышленности и перехода к "Производству 4.0", вопросы развития кадрового потенциала.



"Отечественная авиационная промышленность динамично трансформируется, воплощая на практике идеи цифровизации. Новации, которые мы представили на салоне как "Индустрия 4.0.ru", вскоре заработают на предприятиях. Эффективность, гибкость и оперативность разработки и производства позволят нам расширить присутствие на международном рынке гражданской авиатехники за счет нового поколения продуктов, таких как МС-21", - подчеркнул Заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.



21 июля на площадке МАКС прошел "День студента", организованный ОАО "Авиасалон". Возможностью ознакомиться с экспозицией, понаблюдать за полетами и получить информацию о предприятиях отрасли воспользовались 8 300 молодых людей и девушек. В этот день в рамках экспозиции раздела "Вузовская наука и авиационно-техническое творчество молодежи" состоялась ярмарка вакансий ведущих предприятий авиационно-промышленного и ракетно-космического комплексов.



По традиции огромный интерес посетителей авиасалона вызвала летная программа, в которой приняли участие 90 воздушных судов. На протяжении шести дней свое мастерство демонстрировали пилоты восьми пилотажных групп, включая впервые поднявшуюся в небо Жуковского пилотажную группу Al Fursan из Объединенных Арабских Эмиратов. 116 воздушных судов представлено на статической площадке.



За шесть дней работы салон МАКС-2017 посетило 452.800 человек, что подтверждает его лидирующие позиции среди крупнейших мировых авиационно-космических салонов.