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Пресс-релизы

ММСК обновил парк тяжелой спецтехники

ММСК обновил парк тяжелой спецтехники

26 июля 2017, 14:20
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК

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 На Медногорский медно-серный комбинат (предприятие металлургического комплекса УГМК) поступил новый бульдозер марки Б11 производства Челябинского тракторного завода. Гусеничная машина будет задействована в технологическом процессе подготовки медьсодержащего сырья на участках медеплавильного и железнодорожного цехов.

«Машина очень мощная, а кабина имеет удобное расположение рычагов управления и обеспечивает широту обзора рабочей зоны, что необходимо при работе с сыпучими материалами», - говорит начальник автотракторного цеха предприятия Алексей Пикуля.

Специалисты ММСК также отмечают высокое качество сборки с использованием современных технологий и материалов, благодаря которым машину можно использовать под открытым небом в любое время года, что важно в условиях непрерывного металлургического процесса.

Стоимость новой спецтехники составляет порядка 7 млн рублей. Всего с начала 2017 года для нужд автотракторного цеха ММСК приобретено специализированной техники на сумму порядка 13 млн рублей.

Компания: УГМК
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