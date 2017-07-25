ММСК обновил парк тяжелой спецтехники

Индекс Доверия RusCable.Ru
26 июля 2017, 14:20
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК
На Медногорский медно-серный комбинат (предприятие металлургического комплекса УГМК) поступил новый бульдозер марки Б11 производства Челябинского тракторного завода. Гусеничная машина будет задействована в технологическом процессе подготовки медьсодержащего сырья на участках медеплавильного и железнодорожного цехов.
«Машина очень мощная, а кабина имеет удобное расположение рычагов управления и обеспечивает широту обзора рабочей зоны, что необходимо при работе с сыпучими материалами», - говорит начальник автотракторного цеха предприятия Алексей Пикуля.
Специалисты ММСК также отмечают высокое качество сборки с использованием современных технологий и материалов, благодаря которым машину можно использовать под открытым небом в любое время года, что важно в условиях непрерывного металлургического процесса.
Стоимость новой спецтехники составляет порядка 7 млн рублей. Всего с начала 2017 года для нужд автотракторного цеха ММСК приобретено специализированной техники на сумму порядка 13 млн рублей.