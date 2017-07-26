МРСК Центра в первом полугодии отремонтировала 8 тысяч километров линий электропередачи и более 2,5 тысяч трансформаторных подстанций

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации ремонтной программы за первое полугодие 2017 года. Ряд ключевых мероприятий документа компания выполнила с превышением плановых показателей.



Энергетиками был проведен комплексный ремонт 42 подстанций 35-110 кВ. Отремонтированы 2 559 трансформаторных подстанций напряжением 0,4/6-10 кВ и порядка 8 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, что составляет 109 % и 104 % к плану нарастающим итогом соответственно. Расчищено 6 545 га и расширено 992 га просек воздушных линий (104 % и 101 % к плановым показателям нарастающим итогом соответственно). На реализацию этих мероприятий направлено порядка 976 млн. рублей.



В общей сложности в течение года в МРСК Центра планируется провести комплексный ремонт 162 подстанций 35-110 кВ, отремонтировать 4 408 трансформаторных подстанций напряжением 0,4/6-10 кВ и порядка 15,8 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, расчистить 11 401 га и расширить 2 628 га просек воздушных линий. На ремонтную кампанию планируется направить порядка 2 млрд. рублей.



Самое большее количество подстанций 35-110 кВ, согласно плану, будет отремонтировано в филиалах «Белгородэнерго» (28) и «Тверьэнерго» (27). По 23 подстанции планируют отремонтировать Костромаэнерго и Курскэнерго. Наибольшие объемы капитального ремонта воздушных линий 0,4-110 кВ запланированы в филиалах «Курскэнерго» ( 2,5 тыс. километров), «Белгородэнерго» ( 2,3 тыс. километров) и «Смоленскэнерго» ( 2,1 тыс. километров).



В числе крупных и значимых объектов, где в нынешнем году будет проведен капитальный ремонт - подстанции 110/35/10 кВ «КПД» в Костромской области, «Красная Яруга» в Белгородской области, «Медновский водозабор» в Тверской области, «Обоянь» в Курской области и «Шестихино» в Ярославской области; подстанции 110/6кВ «Трубная-2» в Липецкой области и «Высокое» в Брянской области. На подстанции 110/35/10 кВ «Коммаш» в Орловской области был проведен поэлементный ремонт основного силового оборудования.



Костромская подстанция «КПД» расположена в зоне индустриального парка «Волгореченский», от нее запитаны новый цех по выпуску труб среднего диаметра для нефтегазовой промышленности «Газпромтрубинвест» и завод по производству буровых установок американской компании «National Oilwell Varco». Подстанция «Красная Яруга» обеспечивает электроснабжение в общей сложности порядка 15 000 потребителей Белгородчины. Работы на ней уже завершены. Центр питания «Коммаш» снабжает мощностью АО «Мценский завод коммунального машиностроения" – крупного производителя дорожной и коммунальной техники.



Подстанция «Медновский водозабор» питает электроэнергией одноименный водозабор, снабжающий водой город Тверь. Курская «Обоянь» - Обоянский район с населением 35 тысяч человек, в том числе ЗАО «Изоплит» - одного из основных производителей древесных плит в Центральной России и крупное семеноводческое предприятие ЗАО «Артель». Одними из крупнейших потребителей подстанции «Шестихино» являются подстанции 110 кВ ООО «Транснефть-Балтика», обеспечивающего эксплуатацию магистральных нефтепроводов Балтийской трубопроводной системы. Ремонт подстанции «Трубная-2» осуществляется с целью обеспечения электроснабжением строящегося нового микрорайона «Звездный» города Липецка. От брянской подстанции «Высокое» запитан участок нефтепровода «Дружба».



Также в 2017 году в ряде филиалов МРСК Центра будет проведен ремонт значимых для региональных энергосистем воздушных ЛЭП. В Курскэнерго работы пройдут на воздушной линии 110 кВ «Садовая-Лесная», обеспечивающей электроснабжение центральной части Курска. Специалисты Липецкэнерго с целью повышения надежности электроснабжения Елецкого и Университетского микрорайонов города Липецка проведут ремонт ВЛ 110 кВ «Центролит- левая».



В смоленском филиале МРСК Центра отремонтируют две ВЛ 110 кВ №103 и №104 "Смоленская ТЭЦ-2 – Литейная", принимающие участие в питании ОАО "Ярцевский литейный завод" - ведущего предприятия региона по производству чугунного литья. А в филиале «Ярэнерго» - ВЛ 110кВ «Шестихинская-1», участвующую в электроснабжении особо значимых транзитных объектов нефтяной и газовой промышленности Рыбинского района Ярославской области.



Реализация ремонтной программы МРСК Центра позволит обеспечить качество и надежность электроснабжения потребителей 11 субъектов Центрального федерального округа, и в значительной степени будет способствовать бесперебойному и стабильному функционированию электросетевого комплекса компании в этих регионах в период прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.