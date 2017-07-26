На 42 % увеличила выработку Чебоксарская ГЭС в первом полугодии 2017 года

В I полугодии 2017 года Чебоксарская ГЭС (ПАО «РусГидро») выработала* 1,62 млрд кВт.ч электроэнергии. Это на 42 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,14 млрд кВт.ч) и второй результат за 36-летнюю историю работы станции (больше было только в первом полугодии 2004 г. – 1,66 млрд кВт.ч).



Стоит отметить, что максимальными стали также выработки апреля-2017 (369,2 млн кВт.ч) и мая-2017, в котором Чебоксарская ГЭС установила еще и абсолютный рекорд месячной выработки за всю историю эксплуатации - 381 млн кВт.ч.



Максимуму производства за первые шесть месяцев текущего года способствовали благоприятная гидрологическая обстановка, а также грамотное планирование водноэнергетического режима как собственно Чебоксарской ГЭС, так и Нижегородской и Жигулевской. Это позволило свести к минимуму холостые сбросы, обеспечить наиболее оптимальный пропуск паводковых вод через Чебоксарский гидроузел с высокими для этого периода напорами и КПД (в том числе и за счет своевременной сработки уровня Куйбышевского водохранилища при подготовке к половодью). Холостой сброс Чебоксарская ГЭС выполняла 17 дней: 21 апреля и с 4 по 19 мая.



По итогам полугодия сумма налоговых отчислений Чебоксарской ГЭС в бюджеты всех уровней составила 228,8 млн руб. Кроме этого, уплачено за аренду земли – 2,2 млн руб., за пользование водными объектами – 14,9 млн руб. Общая сумма уплаченных налогов и иных обязательных платежей составила 245,9 млн руб.



Программы ремонтов и комплексной модернизации филиала выполнены на общую сумму 695 млн руб. Из них на ремонты направлено 26,5 млн руб., на работы по техническому перевооружению и реконструкции основного оборудования – 668,6 млн руб.



В рамках Программы комплексной модернизации** (ПКМ) «РусГидро» на Чебоксарской ГЭС продолжается большая работа по реконструкции оборудования. Введены в работу обновленные гидроагрегаты (ГА) № 5 и № 17 – с поворотно-лопастными турбинами и новыми статорами гидрогенераторов. Аналогичные масштабные работы идут на на ГА № 14 и начались на ГА № 3.



2,5 млн рублей перечислила Чебоксарская ГЭС в рамках долгосрочной благотворительной программы РусГидро «Чистая энергия» 12 образовательным, медицинским учреждениям и общественным организациям Чувашии: перинатальному центру и детской поликлинике Новочебоксарска, детскому отделению Республиканского противотуберкулезного диспансера, Новочебоксарскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних, детсаду «Поляночка» для малышей с ограниченными возможностями здоровья, двум библиотекам, городской организации инвалидов и другим.