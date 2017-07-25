"Нижновэнерго" контролирует пожарную безопасность на электросетевых объектах

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26 июля 2017, 13:34
Рубрика: Новости компаний
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО
Филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществляет непрерывный контроль над пожарной безопасностью объектов электросетевого комплекса региона.
Несмотря на то, что основной комплекс предупредительных мер был реализован энергетиками задолго до наступления пожароопасного периода, контроль за обеспечением надежного функционирования энергообъектов в летнее время ведется непрерывно.
Среди постоянных работ: контроль высоты травяного покрова вокруг энергообъектов, при необходимости скашивание растительности, расчистка просек вдоль охранных зон линии электропередачи, наблюдение за состоянием периметров подстанций, при необходимости опахивание территории, контроль за обстановкой на пожароопасных участках, где проходят ЛЭП.
Производственным персоналом филиала в ходе тренировок отработаны различные сценарии тушения пожаров. В целях оперативной ликвидации возможных нештатных ситуаций филиалом организовано взаимодействие с Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области, гидрометеорологической службой и районными лесхозами департамента лесного хозяйства Правительства Нижегородской области.
Персонал энергокомпании проводит осмотры маслонаполненного оборудования и контроль работоспособности систем охлаждения силовых трансформаторов на ПС 35 кВ и выше. Кроме того, персоналу проведены внеплановые инструктажи о строгом соблюдении правил пожарной безопасности при производстве огневых работ и безусловному соблюдению общего противопожарного режима на энергообъектах.
Для предупреждения распространения огня на сетевое оборудование в сельских зонах, энергетики проводят разъяснительную работу с сельскохозяйственными производителями и местным населением, совершают регулярные обходы объектов для проверки их состояния.
Нижновэнерго призывает жителей Нижегородской области не поджигать стерню на полях и сухую траву у домов, а также не оставлять без присмотра горящий мусор. В случае повреждения огнем линий электропередачи или трансформаторных подстанций без электроэнергии могут остаться целые населенные пункты, а в худшем случае могут пострадать люди.
При обнаружении пала сухой травы вблизи энергообъектов следует обращаться на Прямую линию энергетиков по бесплатному номеру телефона 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), или в свой район электрических сетей (РЭС).