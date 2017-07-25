Подведены итоги пятого дня соревнований

Анонс RusCable Insider Digest
26 июля 2017, 14:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, СОРЕВНОВАНИЯ-2017
Всего два соревновательных дня осталось до определения лучших электроэнергетиков страны. На учебно-тренировочном полигоне филиала «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» команды-участницы завершили выступление на этапах в рамках текущего дня.
Бригады демонстрировали профессиональное мастерство на 8 этапах, пытаясь выполнить задание лучше конкурентов и получить высокий результат.
В рамках открытого корпоративного чемпионата Worldskills конкурсанты продолжили прохождение модулей.
Завтра на учебно-тренировочном полигоне откроется выставка производителей оборудования, средств защиты и спецтехники. Участие в ней примут более 35 российских и зарубежных заводов-изготовителей, в том числе местные компании (г. Пенза) - ООО «Энергоконтракт-Поволжье» (представительство в Пензе) и ЗАО «Восток-Сервис Спецкомплект» (представительство в Пензе). Также среди участников - АО «ФПГ Энергоконтракт», ЗАО «ГК Электрощит ТМ Самара», ООО «УАЗ», ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» и другие. На выставке будет представлено электрооборудование, а также специализированная автотехника, машины и механизмы.
Параллельно с выставкой начнут свою работу круглые столы, которые будут разбиты по тематикам – реализация экологической политики, эксплуатационная надежность распределительных сетей, инновации в распределительном электросетевом комплексе и другим.