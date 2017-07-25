 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Подведены итоги пятого дня соревнований

Подведены итоги пятого дня соревнований

26 июля 2017, 14:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, СОРЕВНОВАНИЯ-2017

Обсудить на форуме

209 просмотров

 Всего два соревновательных дня осталось до определения лучших электроэнергетиков страны. На учебно-тренировочном полигоне филиала «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» команды-участницы завершили выступление на этапах в рамках текущего дня.

Бригады демонстрировали профессиональное мастерство на 8 этапах, пытаясь выполнить задание лучше конкурентов и получить высокий результат.

В рамках открытого корпоративного чемпионата Worldskills конкурсанты продолжили прохождение модулей.

Завтра на учебно-тренировочном полигоне откроется выставка производителей оборудования, средств защиты и спецтехники. Участие в ней примут более 35 российских и зарубежных заводов-изготовителей, в том числе местные компании (г. Пенза) - ООО «Энергоконтракт-Поволжье» (представительство в Пензе) и ЗАО «Восток-Сервис Спецкомплект» (представительство в Пензе). Также среди участников - АО «ФПГ Энергоконтракт», ЗАО «ГК Электрощит ТМ Самара», ООО «УАЗ», ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» и другие. На выставке будет представлено электрооборудование, а также специализированная автотехника, машины и механизмы.

Параллельно с выставкой начнут свою работу круглые столы, которые будут разбиты по тематикам – реализация экологической политики, эксплуатационная надежность распределительных сетей, инновации в распределительном электросетевом комплексе и другим.

Компания: ПАО "Россети"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!