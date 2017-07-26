Поставщиков энергии равняют по эталону

Как выяснил “Ъ”, после шести лет обсуждения правительство наконец получило от ФАС согласованный проект постановления по переводу энергосбытовых компаний на метод эталонных затрат. В службе отмечают, что новая схема расчета эталонной сбытовой надбавки (регулируемая маржа) начнет действовать уже с лета 2018 года, а экономия потребителей может достичь 12,7 млрд руб. В целом отрасль положительно реагирует на новый метод, считая, что эталонная надбавка, в частности, снизит риски, связанные с «региональными особенностями тарифного регулирования».



ФАС 11 июля внесла в правительство окончательный вариант постановления правительства о методике расчета эталонной надбавки, унифицирующей расходы гарантирующих поставщиков (ГП, основной энергосбыт региона), сообщил “Ъ” замглавы службы Виталий Королев. По его словам, документ согласован со всеми ведомствами и будет утвержден в ближайшее время (см. также интервью на этой странице). Эталоны начнут действовать с 1 июля 2018 года. В аппаратах правительства и вице-премьера Аркадия Дворковича статус проекта не комментируют, в Минэнерго “Ъ” сообщили, что согласовали финальную версию проекта.



Идея эталонизации сбытовой надбавки (маржи) возникла еще в 2011 году, тогда ее курировала ФСТ, полномочия которой перешли к ФАС. Участники рынка хотели уйти от регулируемой надбавки, которая не позволяла им получать прибыль и не покрывала затраты. Теперь ФАС вводит для ГП понятие расчетной предпринимательской прибыли — 1,5% от валовой выручки без учета платежей сетям. Эталонные затраты будут делиться на жестко нормируемый ОРЕХ (с учетом расходов на обслуживание кредитов и резервов по сомнительным долгам) и САРЕХ (расходы на текущую деятельность энергосбыта). «ГП практически лишены возможности получения прибыли,— уверяет президент “Русэнергосбыта” Михаил Андронов.— Введение эталонов позволит им на законных основания получать доход, выплачивать дивиденды, что сделает бизнес более инвестиционно привлекательным и позволит эффективнее работать с издержками». Надбавка будет дифференцирована по группам потребителей: население, сети и три категории промышленных потребителей.



Сейчас сбытовые надбавки в регионах отличаются в десять раз: от 0,06 руб. за 1 кВт•ч в Дагестане до 0,61 руб. в Республике Марий Эл. Эталон это усреднит: энергосбыты с маржой выше эталона будут понижать ее в течение двух лет, те, у кого ниже,— повышать в течение трех лет. Платежи потребителей, по словам господина Королева, за три года снизятся на 12,65 млрд руб. В «Газпром энергохолдинге» “Ъ” сообщили, что знакомы с проектом, но не комментируют документ до подписания. В «РусГидро» отметили, что большинство наиболее критичных замечаний ГП вошли в итоговую версию. У энергосбытов «появится возможность долгосрочного стратегического планирования деятельности и снизятся риски, связанные с региональными особенностями тарифного регулирования», считают в компании. Глава НП ГП и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая также отмечает, что последняя версия содержит компромиссные решения, «разногласия между ведомствами сняты». «Оценить последствия введения новых правил можно будет только после выхода методических указаний ФАС, которые будут содержать конкретные значения эталонов затрат»,— объясняет она.



«Эталонизацию» тарифов планируется перенести и на электросети: новые принципы тарифообразования для них могут ввести уже в 2019 году, добавил Виталий Королев. Тариф на услуги по передаче электроэнергии может формироваться, например, по единой ставке для всех сетевых компаний региона — и для межрегиональных сетевых компаний (МРСК, входят в «Россети»), и для независимых сетей. Тариф для последних не должен быть выше тарифа МРСК, уточнил господин Королев.



В «Россетях» “Ъ” сообщили, что приветствуют модернизацию тарифообразования, сделать это можно через введение федеральной ставки на эксплуатацию и реновацию основных средств с использование эталонов. При этом регионы должны учитывать локальные надбавки на развитие инфраструктуры, также рассчитанные на основании федеральных нормативов. «Важнейшим элементом в этом процессе являются соглашения с регионами о ведении регулируемой деятельности, в которых должны быть прописаны все инвестиционные задачи, которые ставит регион перед компанией, и гарантирован долгосрочный тариф»,— считают в «Россети».



Источник: Коммерсант.

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