Продукция ХКА одобрена крупнейшим предприятием химической отрасли

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26 июля 2017, 15:45
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС, КАБЕЛЬ
Крупнейший российский экспортер химической отрасли ПАО «Метафракс» выразил благодарность сотрудникам ХКА и по достоинству оценил продукцию Холдинга.
«Холдинг Кабельный Альянс» осуществил поставки кабелей силовых с изоляцией из этиленпропиленовой резины пониженной горючести торговой марки HoldCab® для монтажа кабельной линии в рамках проекта по техническому перевооружению предприятия «Метафракс».
Кабель HoldCab ERP MV WSF(С)3x50RM/16-6/10Кв, выпускаемый заводом «Электрокабель», входящим в состав ХКА, показал высокие свойства гибкости, удобство разделки и стабильные электротехнические показатели при монтаже на крупнейшем в России химическом предприятии.
Кабели ТМ HoldCab® соответствуют российским и межгосударственным стандартам Таможенного Союза ГОСТ Р 55025-2012, ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 1508, ГОСТ 31565-2012. Силовые кабели по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют международному стандарту МЭК 60502 (ч.1,2). Продукция данной торговой марки отличается повышенной пожаробезопасностью и холодостойкостью, стойкостью к агрессивным средам и ультрафиолету, предусматривает возможность прокладки при -35 оС.