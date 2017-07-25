"Росэлектроника" предлагает регионам интеллектуальные транспортные системы

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26 июля 2017, 16:43
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕХ
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех предлагает органам государственной власти в регионах России разработки в сфере интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Презентации комплексных проектов автоматизированного мониторинга и управления дорожной ситуацией запланированы в ходе рабочих встреч высокопоставленных представителей холдинга с главами регионов и крупных городов.
Первые переговоры прошли 19 июля на авиасалоне МАКС-2017 в Жуковском. Заместитель генерального директора – статс-секретарь АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин представил проект ИТС министру промышленности и энергетики Саратовской области Андрею Куликову.
Арсений Брыкин рассказал о продуктах «Росэлектроники», позволяющих качественно повысить эффективность управления дорожной ситуацией, а также использования бюджетных средств на содержание и ремонт автомагистралей. В частности, он представил адаптивные светофоры и телекамеры. «При создании системы будут использованы также изделия и программное обеспечение других холдингов радиоэлектронного кластера Ростеха. Все комплектующие демонстрируют характеристики на уровне лучших мировых образцов», – отметил Арсений Брыкин.
Разработки «Росэлектроники» комплектуются аппаратурой весогабаритного контроля. «По нашим оценкам, система позволит пополнять региональный бюджет на 2-3 млрд рублей ежегодно в виде сборов и штрафов в счет возмещения вреда, наносимого автодорогам большегрузным транспортом», – объяснил представитель «Росэлектроники».
При этом он отметил, что автоматизация мониторинга и управления транспортными потоками приводит к снижению аварийности и заторов на дорогах, а также сокращению обслуживающего персонала. «Это обеспечивает кумулятивный экономический эффект для регионального бюджета при повышении общей управляемости ситуации на транспорте», – заключил он.
Говоря об условиях реализации проекта, Арсений Брыкин сообщил, что холдинг готов рассмотреть различные варианты сотрудничества.
Андрей Куликов, в свою очередь, отметил, что правительство Саратовской области рассмотрит возможность реализации проекта ИТС в регионе.
Саратов является крупнейшим транспортным узлом в Поволжье. В непосредственной близости от города проходят федеральные трассы М5 и М6. Общая протяженность автомобильных дорог на территории Саратовской области составляет около 11 тыс. км, из них около 1 тыс. км – автодороги федерального назначения. На территории области размещены два автомобильных моста через Волгу, в том числе крупнейший в Европе мост, соединяющий Саратов и второй по численности город региона – Энгельс.