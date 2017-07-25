Саратовский филиал "Т Плюс" миновал экватор ремонтной кампании в г. Балаково

Энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» подводят промежуточные итоги летней ремонтной кампании на теплосетевом комплексе г. Балаково и программы «RE: Конструкция 2017», середина которых приходится на июль. По состоянию на 25 июля 2017 г., в ходе подготовки к зиме балаковских тепловых сетей специалисты энергокомпании заменили уже 6095 погонных метров трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Это около 50% от плана ремонтов на текущий год.



Напомним, что в 2017 г. подготовка г. Балаково к новому ОЗП ведется по беспрецедентно жестким сценарным условиям. В целях заблаговременного выявления и устранения максимального количества слабых участков тепловых сетей в г. Балаково завершены масштабные испытания трубопроводов на максимальную температуру теплоносителя +105˚С и три этапа гидравлических испытаний повышенным давлением с коэффициентом 1,25 от проектного уровня. В настоящее время продолжается процесс возобновления ГВС, более 70% абонентов г. Балаково горячую воду уже получает.



По программе «RE: Конструкция 2017» на ул. Вокзальная продолжаются работы по техническому перевооружению участков двух тепломагистралей диаметрами 800 мм и 600 мм. Всего на данных объектах Саратовский филиал «Т Плюс» меняет около 2000 погонных метров трубопроводов высокой заводской готовности в ППУ-изоляции и системой оперативного дистанционного контроля. Также модернизуется тепловые камеры, меняются на новые лотки и плиты перекрытия теплотрасс. В настоящее время на стройплощадках завершается демонтаж старого оборудования и параллельно начинается монтаж нового.



Отметим, что реализация данных проектов осуществляется без ограничения ГВС тех клиентов, которые запитаны от реконструируемых участков. К примеру, для продолжения снабжения горячей водой жителей 4-го микрорайона на участке пересечения ул. Вокзальная и ул. Шевченко энергокомпания специально смонтировала несколько сотен метров временного трубопровода.



В зоне ЦТП-15 в островной части г. Балаково полностью выполнены работы по перекладке 390 погонных метров подводящих сетей. В настоящее время аналогичный капитальный ремонт продолжается в зоне ЦТП-45 в 6-м микрорайоне.



Также в ходе подготовки объектов балаковского теплосетевого комплекса к зиме Саратовский филиала «Т Плюс» выполнил ремонт зданий и сооружения в ЦТП-4, 6, 59, 62, 72, 73. Проведены экспертизы промышленной безопасности 21 технологического объекта, организованы поверка и калибровка средств измерений, техническое обслуживание тепловых счетчиков и т.д..



Особое внимание в этом году Саратовский филиал «Т Плюс» уделяет благоустройству территорий после земляных работ и восстановлению твердого покрытия. Эти мероприятия – один их приоритетов программы «RE: Конструкция 2017». Дорожная организация ООО «ПиК», которая привлечена на конкурентной основе, восстановила уже 4721 м² автомобильных дорог, тротуаров, бордюров и отмостки. Для контроля за работами по благоустройству в Территориальном управлении по теплоснабжению г. Балаково создана специализированная бригада.