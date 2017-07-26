Совет Федерации одобрил поправки в закон "О теплоснабжении"

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации одобрили поправки в закон № 1086603-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения».



Документ в верхней палате Парламента представил заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко. По его словам, законопроект должен дать толчок реформе отрасли теплоснабжения, которая сегодня испытывает проблемы с финансированием. «В результате одобренных изменений инвесторы смогут вкладывать средства в модернизацию инфраструктуры», - отметил Вячеслав Кравченко.



Замглавы энергетического ведомства напомнил, что предусмотренный законопроектом переход на новую модель рынка тепла будет носить исключительно добровольный характер. «Первыми в новую систему отношений вступят те регионы, у которых существующие тарифы на тепловую энергию существенно выше, - иногда в десятки раз - чем тарифы на «альтернативную котельную», - сказал Вячеслав Кравченко.



Закон меняет систему регулирования в области тарифообразования с переходом от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя - уровня так называемой «альтернативной котельной». Цена будет рассчитываться исходя из того, во сколько потребителям могла бы обойтись тепловая энергия в случае строительства собственной котельной.



Подводя итоги голосования, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила работу над законопроектом как положительный пример взаимодействия Парламента и Правительства: «Сенаторы представили 22 поправки в документ, все они были учтены».



СПРАВОЧНО:



Документ был внесён Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Российской Федерации 30 мая 2016 года. Текст проекта закона был разработан в соответствии с Поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а так же в рамках дорожной карты, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014 года №1949-р.



В течение 2014-2016 годов он прошел все стадии общественных обсуждений и оценки регулирующего воздействия, неоднократно обсуждался в очном режиме со всеми субъектами РФ. Законопроект направлен на повышение эффективности функционирования, оптимизацию и развитие систем теплоснабжения.