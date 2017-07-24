Студотряд "Энергостарт 2017" "Оренбургэнерго": экватор пройден

В течение трех недель в филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Оренбургэнерго» трудится сводный студенческий отряд «Энергостарт 2017», в состав которого входят студенты 1 - 3 курсов электроэнергетического факультета Оренбургского государственного университета - «Энергостарт-ОГУ» и третьекурсники инженерного факультета Оренбургского государственного аграрного университета - «Энергостарт-ОГАУ».



Третий трудовой семестр для бойцов студотряда начался с экзамена на 2 группу по электробезопасности. Будущие энергетики ознакомились с требованиями должностных и производственных инструкций; правилами технической эксплуатации, охраны труда, пожарной безопасности.



Студенты приняли участие в Дне охраны труда: посетили учебно-тренировочный полигон и подстанцию «Пугачёвская» филиала «Оренбургэнерго». Они узнали о видах опор линий электропередачи, типах проводов и изоляторов, коммутационных аппаратах трансформаторной подстанции; провели реанимационные действия на манекене Гоша, условно пострадавшем от удара электрическим током.



После обучения и сдачи экзамена студенты приступили к работе. Бойцы «Энергостарт ОГАУ» работают в службе подстанций и в службе централизованного ремонта Центрального производственного отделения филиала «Оренбургэнерго», заняты на работах по ремонту трансформаторов.



Ребята из ОГУ закреплены за Оренбургским производственным отделением и трудятся на базе Ленинского, Промышленного, Дзержинского, Центрального и Заурального районов электрических сетей.



Совместно с бригадой электромонтеров ребята выезжают на энергообъекты, осуществляют осмотр оборудования трансформаторных подстанций на предмет повреждений. Студенты проводят очистку территории вокруг ТП от поросли и мусора, красят ограждения энергообъектов. Все работы проводятся согласно 2 группе по электробезопасности.



При этом бойцы заняты не только на производственных работах, но и принимают участие в культурно-массовых мероприятиях.

Так, в минувшую пятницу, бойцы студотряда «Энергостарт-ОГУ» показали детям социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония» кукольный спектакль «Про его Величество Электричество!». А бойцы студотряда «Энергостарт-ОГАУ» провели игровое мероприятие для детей, отдыхающих в лагере «Энергетик». В необычном для детей формате студотрядовцы рассказали о правилах безопасного использования электрического тока.



В конце каждой трудовой недели подводятся итоги работы бригад студотряда по следующим критериям: ответственность, дисциплинированность, мотивированность, квалифицированность, производительность, организованность, оперативность в работе, коммуникабельность и умение взаимодействовать в команде. По итогам первой и второй недели лидером являлся студотряд «Энергостарт-ОГУ», по результатам третьей недели первенство перешло к студотряду «Энергостарт-ОГАУ».

В филиале ПАО МРК «Волги» - «Оренбургэнерго» студентам предстоит трудиться до середины августа.