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Отраслевые новости: В мире

У берегов Шотландии запустят первую в мире плавучую ветряную платформу

У берегов Шотландии запустят первую в мире плавучую ветряную платформу

26 июля 2017, 17:01
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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Первую в мире полномасштабную плавучую ветряную платформу начали строить у северо-восточных берегов Шотландии. Она позволит вырабатывать энергию ветра вдали от берега, где слишком глубоко, чтобы строить обычные стационарные турбины.

Во время испытаний ветряная ферма Hywind обеспечит энергией 20 тысяч домов прибрежного города Питерхэд. Если расчеты подрядчика, норвежской компании Statoil, верны, то новые турбины выработают столько же или больше энергии, чем те, которые уже работают в этом регионе. А в будущем они надеются продавать свою технологию Японии и США, прибрежные воды которых отличаются глубиной.

Высота каждого ветряка, включая лопасти, составляет 175 метров, вес — 11 500 тонн. Длина лопасти — 75 метров (почти размах крыльев самолета Airbus). Турбина может работать на глубине до 1 км.

Пока на платформе стоит первый ветрогенератор, еще четыре ожидают своей очереди в норвежском фьорде. К концу месяца их отбуксируют на 25 км от Питерхэда, сообщает BBC News.

Несмотря на то, что сейчас производство плавучих турбин — весьма дорогостоящее занятие, Statoil уверена, что в будущем цены на них снизятся, как они уже снижаются в случае обычных морских ветрогенераторов. «Я думаю, в конце концов мы увидим, что плавучие ветряные фермы способны конкурировать без субсидий, но для этого мы должны начать изготавливать их в большем объеме», — говорит Лейф Делп, директор проекта Hywind.

Источник: Хайтек.

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