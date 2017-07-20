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Отраслевые новости: Энергетика

В Казанском Энергетическом университете прошли первые соревнования за звание "Лучшая бригада СРЗАИ филиалов ОАО "Сетевая компания"

В Казанском Энергетическом университете прошли первые соревнования за звание Лучшая бригада СРЗАИ филиалов ОАО Сетевая компания

26 июля 2017, 13:43
Рубрика: Энергетика
Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

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 Площадкой для проведения соревнований стал учебно-производственный полигон «Подстанция 110/10 кВ» Казанского Энергетического Университета.

С приветственным словом к участникам соревнований обратился заместитель Генерального директора – технический директор Рашат Галимзянов. Он поблагодарил руководство КГЭУ за предоставленную площадку для проведения соревнований.

Ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов отметил, что у КГЭУ и ОАО «Сетевая компания» сложились доверительные, партнерские отношения. Конкурсы профессионального мастерства являются стимулом для дальнейшего совершенствования в профессии», - заключил он и пожелал победы участникам соревнований.

В мероприятии приняли участие бригады из всех девяти филиалов ОАО «Сетевая компания». Каждая команда состояла из двух участников – инженер и электромонтер СРЗАИ. Соревнования состояли из семи этапов: командам предстояло пройти компьютерное тестирование с целью проверки теоретических знаний нормативных документов, составить рабочую программу ввода-вывода устройств РЗА для технического обслуживания, проанализировать осциллограммы аварий и дать заключение о работе РЗА. На четырех практических этапах специалисты бригад должны были проверить микропроцессорные защиты, отрегулировать электромеханические реле и проверить характеристики ВЧ канала основной защиты ЛЭП.

Соревнования проводились в течение трех дней. В результате упорной борьбы на пьедестал почета поднялись бригады СРЗАИ филиалов ОАО «Сетевая компания» Елабужские, Буинские и Бугульминские электрические сети.  Призеры были награждены почетными дипломами, а победитель получил Главный кубок соревнований.

«Мы планируем продолжить практику проведения соревнований профессионального мастерства и в дальнейшем,- отметил заместитель технического директора по ОТУ ОАО «Сетевая компания» Равиль Баязитов, - чтобы специалисты - релейщики могли встречаться на таких соревнованиях, оттачивать мастерство, заимствовать опыт коллег из других филиалов и испытывать спортивный азарт в борьбе за право назвать себя лучшей командой СРЗАИ компании!» 

Компания: ОАО "Сетевая компания"

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