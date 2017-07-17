В Волгоградской области задержаны расхитители энергооборудования МРСК Юга

Анонс RusCable Insider Digest
26 июля 2017, 14:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО
Сотрудники управления безопасности волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») совместно с оперативно-следственной группой ОВМД России по Урюпинскому району Волгоградской области установили и задержали расхитителей оборудования с энергообъектов компании.
Злоумышленники разграбили комплектную трансформаторную подстанцию (КТП), которая питала насосную станцию орошения. Воры похитили трансформатор и металлическое высотное основание КТП.
Обнаружить и задержать правонарушителей по горячим следам удалось благодаря бдительности местных жителей, которые помогли быстро установить подозреваемых. Ими оказались жители х.Ольшанского Урюпинского района Волгоградской области, которые сознались в совершении противоправных действий.
Энергокомпания направила в правоохранительные органы заявление о привлечении виновных к уголовной ответственности. Нарушителям предстоит компенсировать стоимость похищенного оборудования и затраты на его восстановление.
В управлении безопасности волгоградского филиала МРСК Юга действует круглосуточный телефон доверия (8442) 96-45-50, по которому можно передать любую информацию об известных фактах умышленного повреждения или приведения в негодность объектов энергетики.