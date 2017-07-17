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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Волгоградской области задержаны расхитители энергооборудования МРСК Юга

В Волгоградской области задержаны расхитители энергооборудования МРСК Юга

26 июля 2017, 14:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО

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Сотрудники управления безопасности волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») совместно с оперативно-следственной группой ОВМД России по Урюпинскому району Волгоградской области установили и задержали расхитителей оборудования с энергообъектов компании.

Злоумышленники разграбили комплектную трансформаторную подстанцию (КТП), которая питала насосную станцию орошения. Воры похитили трансформатор и металлическое высотное основание КТП.

Обнаружить и задержать правонарушителей по горячим следам удалось благодаря бдительности местных жителей, которые помогли быстро установить подозреваемых. Ими оказались жители х.Ольшанского Урюпинского района Волгоградской области, которые сознались в совершении противоправных действий.

Энергокомпания направила в правоохранительные органы заявление о привлечении виновных к уголовной ответственности. Нарушителям предстоит компенсировать стоимость похищенного оборудования и затраты на его восстановление.

В управлении безопасности волгоградского филиала МРСК Юга действует круглосуточный телефон доверия (8442) 96-45-50, по которому можно передать любую информацию об известных фактах умышленного повреждения или приведения в негодность объектов энергетики.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
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