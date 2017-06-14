Воронежэнерго в первом полугодии отремонтировало более 600 километров линий электропередачи

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
26 июля 2017, 14:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОРОНЕЖЭНЕРГО, ЛЭП
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за 6 месяцев 2017 года. Все работы выполняются энергетиками в четком соответствии с утвержденными сроками.
С начала года отремонтировано свыше 227 км воздушных линий (ВЛ) 35-110 кВ и 380 км ВЛ 10-0,4 кВ, 314 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ и 96 силовых трансформаторов 10/0,4 кВ суммарной мощностью 12,927 МВА. Проведен комплексный капитальный ремонт подстанции 110/10 кВ «Хреновое» и ремонт силовых трансформаторов на подстанциях 110кВ № 27 РЭП и ПС 35/10 «Запрудское».
Для предотвращения аварий, связанных с падением деревьев и веток на провода, расчищены от растительности более 1045 га трасс линий электропередачи.
В общей сложности на выполнение ремонтной программы в первом полугодии было направлено более 103,0 млн. рублей.
Всего в 2017 году Воронежэнерго планирует отремонтировать свыше 1 360 километров воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ и 457 трансформаторных подстанций. Комплексный капитальный ремонт пройдет на восьми подстанциях напряжением 35 и 110 кВ. От древесно-кустарниковой растительности планируется расчистить более 1420 га трасс воздушных ЛЭП.
Своевременное и полное выполнение специалистам Воронежэнерго мероприятий ремонтной программы является залогом надежного функционирования электросетевого комплекса и бесперебойного электроснабжения потребителей Воронежской области.