За поставки в Крым ответят в Минэнерго и двух "Технопромэкспортах"

Как сообщает “Ъ”, уже сегодня Еврокомиссия по инициативе Германии запустит процесс расширения «крымских» санкций на ряд лиц, причастных к скандалу с перевозкой турбин Siemens в Крым. По данным “Ъ”, под санкции могут попасть входящие в «Ростех» одноименные ОАО и ООО «ВО “Технопромэкспорт”», а также их руководители. Кроме того, ЕК может включить в список некоего чиновника из Минэнерго РФ. Наиболее вероятно, что в Брюсселе вину за турбинный скандал возложат на заместителя министра Андрея Черезова, курирующего Крым.



Германия инициирует «европейский ответ» на серую поставку в обход санкций газовых турбин Siemens в Крым. В МИД ФРГ “Ъ” вчера заявили: «В качестве ответа на нарушающую договор поставку турбин в Крым мы готовим реакцию на европейском уровне. Поскольку там идет процесс согласования, мы не можем сообщить о деталях». Источник “Ъ”, близкий к Еврокомиссии, объяснил: «В черный список ЕС могут по представлению правительства ФРГ быть внесены должностные лица российских компаний, участвовавших в сделке с Siemens, а также сами эти компании». Чиновник дал понять, что речь может пойти о структурах «Ростеха» ОАО «ВО “Технопромэкспорт”» (ОАО ТПЭ) и ООО «ВО “Технопромэкспорт”» (ООО ТПЭ). Кроме того, по словам собеседника “Ъ”, санкции могут быть наложены на представителя Минэнерго РФ.



Как ожидается, этот вопрос будет обсуждаться уже сегодня на заседании Еврокомиссии, где также будут рассматриваться сценарии ответа ЕС на возможное введение США новых санкций в отношении России. Напомним, ЕК озабочена тем, что меры, обсуждаемые в Конгрессе США, могут иметь непредвиденные последствия, в том числе для европейских экономических и энергетических интересов.



Таким образом, на одном и том же мероприятии европейским чиновникам придется договариваться о введении ЕС новых санкций в отношении России и одновременно готовить ответные меры на обсуждаемые в США ограничительные меры в отношении Москвы.



Таврическую и Балаклавскую ТЭС (общая мощность 940 МВт) в Крыму строит ООО ТПЭ — своего рода SPV-компания «под Крым», созданная «Ростехом» лишь в 2014 году. В составе госкорпорации есть и ОАО ТПЭ — известная с советских времен компания, строившая энергообъекты за рубежом. Гендиректором обеих компаний является Сергей Топор-Гилка. Сейчас ОАО в процессе банкротства, и, как следует из решений судов, компания 16 октября 2015 года продала ООО ТПЭ четыре газовых турбины Siemens SGT5–2000E за €152,4 млн. При этом структуры «Ростеха» претендовали и на строительство аналогичной крымским станциям ТЭС в Тамани (этот проект в Краснодарском крае до сих пор не начат). Это позволяло покупать оборудование «под Тамань» и заверять Siemens, что турбины не для Крыма.



Немцев риск оказаться втянутыми в скандал с Крымом беспокоил еще в конце прошлого года: как писал “Ъ” 11 ноября, ТПЭ жаловался в правоохранительные органы на то, что Siemens не отдает часть оборудования, купленного для ТЭС в Тамани. Но в этом июле некие турбины все же поступили в Крым. Тогда Siemens публично признала возможность, что это ее турбины, и потребовала их вывоза с полуострова. А в конце прошлой недели опубликовала свои «санкции» против России — в частности, отказ поставлять генерирующее оборудование госкомпаниям (на другие виды техники запретов немцы не наложили). Официальная позиция Москвы при этом заключается в том, что в Крым поставляется российское оборудование. Механизм, позволяющий, видимо, делать такие заявления, “Ъ” описывал 14 и 16 июня на основании данных закупок ТПЭ. Так, компания хотела заказать техдокументацию для «модуля газотурбогенераторного типа ТПЭ-180», а производителем модуля называла себя. Но в комплект, следовало из закупочных данных, входило в том числе оборудование Siemens, «Силовых машин» и ИК ЗИОМАР «Росатома» (все компании отрицали участие в крымском проекте).



В Минэнерго и ТПЭ вчера от комментариев по возможным санкциям ЕС отказались. Энергетику в целом в ведомстве курирует заместитель министра Вячеслав Кравченко, но «крымская» тематика закреплена за другим заместителем министра — Андреем Черезовым (традиционно ведет спецпроекты в отрасли, такие как, например, энергетика для Олимпиады в Сочи). При этом, по данным “Ъ”, в ведомстве осознавали риск распространения на господина Черезова европейских санкций из-за «дела турбин».



Источник: Коммерсант.

Компания: