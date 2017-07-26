 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более 500 фактов хищения электроэнергии выявили специалисты Кубаньэнерго в Адыгейском энергорайоне

Более 500 фактов хищения электроэнергии выявили специалисты Кубаньэнерго в Адыгейском энергорайоне

26 июля 2017, 15:08
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

Обсудить на форуме

142 просмотра

Адыгейский филиал ПАО «Кубаньэнерго» (входит в «Россети») с начала текущего года выявил 505 фактов незаконного энергопотребления. Действия расхитителей нанесли предприятию ущерб на сумму свыше 13 млн рублей. По 330 фактам ущерб возмещен в добровольном порядке.

Энергетики проверили законность подключения энергопринимающих устройств и правильность работы приборов учета электроэнергии потребителей – как физических, так и юридических лиц.

По всем фактам хищения энергетики составили акты на бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии, общий объем которого составил более 4,75 млн кВт∙ч.

По результатам проверок 339 нарушителей возместили ущерб на общую сумму более 2 млн рублей. К административной ответственности по ст.7.19 КоАП РФ привлечены несколько потребителей.

Кубаньэнерго напоминает: незаконное энергопотребление недопустимо. Противоправные действия недобросовестных потребителей приводят к серьезным сбоям в работе энергооборудования, нарушению электроснабжения населенных пунктов и социальнозначимых объектов, а также создают угрозу для жизни и здоровья людей.

С 2016 года ужесточена административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Согласно статье 7.19. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного до двух лет; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).

Энергетики просят сообщать о фактах хищения электроэнергии по телефону горячей Кубаньэнерго: 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный на территории России).

Для справки: филиал ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети обеспечивает электроэнергией сельские населенные пункты Апшеронского и Белореченского районов Краснодарского края, а также Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского, Шовгеновского и города Майкоп Республики Адыгея.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!