На открытии "Точки кипения" в Петрозаводске были представлены ключевые направления движения WorldSkills Russia

25 июля на территории IT-парка Петрозаводского государственного университета при поддержке правительства Республики Карелия и Агентства стратегических инициатив (АСИ) открылась первая в регионе и четвертая в России «Точка кипения». По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, это четвертая площадка, открытая в России. «Точки кипения» уже есть в Москве, Санкт-Петербурге и в Иваново. Основной движущей силой и ресурсом новой «Точки кипения» станут студенты, молодые ученые, предприниматели и высококвалифицированные специалисты предприятий, которые связывают свое будущее с Республикой Карелия.



В пространстве «Точки кипения» они смогут опередить, в частности, что именно образовательные учреждения и предприятия могут сделать для повышения качества системы среднего профессионального образования (СПО) и более качественной подготовки специалистов для экономики региона c использованием инструментов WorldSkills.



«Точка кипения – это место сбора проблематики, ее актуализация и формирование команд по выстраиванию решения точечных проблем. Это лучшее место, где можно встретить все заинтересованные стороны – для нас это, в первую очередь, представители промышленных предприятий, которые определяют требования и запросы специалистов, что помогает актуализировать задачи для системы среднего профобразования, – отметил заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Дмитрий Глушко. – Поэтому мы здесь, чтобы вместе определить, каким образом перевооружать учреждения профобразования, чему нужно учить преподавателей и как должны быть встроены программы переподготовки для уже работающего персонала».



В рамках первой деловой программы в карельской «Точке кипения» состоялась презентация движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и его ключевых направлений представителям региональных предприятий, образовательных организаций и органов исполнительной власти. В частности, впервые была представлена электронная система Skills-паспортов для работодателей и анонсирован первый онлайн-курс по программе Академии WorldSkills.



WorldSkills – это международное движение, и его оператором в России выступает Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», напомнил Дмитрий Глушко. На национальном уровне ассоциированными членами движения являются все 85 субъектов Российской Федерации. В каждом из субъектов по соглашению с местными администрациями определен территориальный оператор – региональный координационный центр (РКЦ). Как правило, он сосредоточен на базе учреждения СПО. В Карелии РКЦ базируется в Петрозаводском автотранспортном техникуме с момента вступления региона в движение 2017 году.





Задачи РКЦ – организация взаимодействия с Союзом и обеспечение трансляции практик на региональную сеть учреждений и предприятий. «Мы сориентированы также на промпредприятия, которые заинтересованы в переподготовке персонала или подготовке персонала вообще», – добавил Дмитрий Глушко.



В связи с этим построена большая чемпионатная система. Первая – для студентов СПО от 16 до 22 лет, которые, начиная с региональных чемпионатов проходят в финал Национального. Существуют также чемпионаты для детей от 14 лет, направленные на раннюю профориентацию старших школьников, а с сентября 2017 года запускается финал межвузовского чемпионата.



О чемпионатах среди молодых рабочих и инженеров предприятий страны WorldSkills Hi-Tech рассказала директор департамента по работе с промышленностью и развития новых компетенций Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Екатерина Никул. «В линейке корпоративных чемпионатов принимают участие не только крупные госкорпорации, как Росатом, Роскосмос и Ростех, но и крупные частные компании. В этом году таких чемпионатов было более 20».



Победители корпоративных первенств попадают на Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech. По словам Екатерины Никул, 2017 году на чемпионате в Екатеринбурге ожидаются представители 45 регионов, 350 экспертов и 300 конкурсантов, которым предстоит состязаться по 28 сквозным ключевым компетенциям российской промышленности.



В рамках линейки корпоративных чемпионатов компании также проводят соревнования по своим отраслевым специальностям, которые важны для конкретного предприятия и отрасли. «С помощью инструмента WorldSkills мы научились собирать любую профессию. Список компетенций ежегодно пополняется: это реальная возможность работодателям стандартизировать требования по своим компетенциям и в рамках чемпионатов внедрить их в систему среднего профессионального образования», – сказала Екатерина Никул. Так, например, по инициативе Объединенной авиастроительной корпорации появилась компетенция сборщика-клепальщика.



О проекте Академии WorldSkills, который запустился в январе 2017 года, а в прошлом году назывался Базовым центром, рассказала заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Светлана Крайчинская.



Академия WorldSkills решает задачу тиражирования лучших практик системы чемпионатов WorldSkills в массовое обучение. «В колледжах мы увидели большой разрыв между подготовкой чемпионов WorldSkills и подготовкой массовой. Подготовить чемпиона – это одна технология, рядового студента – другое. Задача Академии – тиражировать практики в массовую систему подготовки кадров. Основной принцип – мастерская: если один преподаватель в колледже подготовил чемпиона, он может научить других мастеров сделать так же. Именно эту систему тиражирования опыта – горизонтальную – мы и используем», – отметила Светлана Крайчинская.



Кроме того, в рамках повышения квалификации крайне важно научить работать мастеров и преподавателей колледжей с новым оборудованием. «Преподаватели часто находятся вне системы повышения квалификации в области их профессиональной деятельности. Они плохо понимают, как поменялись технологии. Повышать квалификацию нужно не реже, чем раз в три года, а лучше – раз в год, потому что технологии быстро меняются».



Записаться в программы можно на сайте Академии WorldSkills по любой из 59 компетенций. По словам Светланы Крайчинской, через месяц на этой платформе откроется бесплатный онлайн-курс для экспертов демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia. Условие прохождения курса – сдача теста и получение свидетельства на право оценки выпускных испытаний. В конце 2017 года на платформе Академии WorldSkills будут размещены онлайн-курсы по остальным программам.



Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia осуществляет независимую и максимально объективную оценку квалификации выпускника СПО по компетенции, которую он получает в рамках своей программы обучения, напомнил Дмитрий Глушко. В июле заработала электронная информационная система Skills-паспортов с функцией личных кабинетов, в которую вносятся результаты всех выпускников, которые прошли процедуру демэкзамена. В 2017 году его сдали более 14 000 человек из 26 регионов страны.



Используя эти данные, электронная система позволит проанализировать, насколько качественно каждый колледж может осуществлять подготовку по конкретной компетенции. Кроме того, система позволит предприятиям получать необходимую информацию о предполагаемом сотруднике завода и использовать выборку подходящих кандидатов со всей России.



«Предприятие получает много информации о каждом сдавшем экзамен. Если компания ищет сварщика, его можно искать по различным категориям. Например, по общему баллу: зная, что в стране лучший сварщик по стандартам WorldSkills может выполнить задание на 36 баллов, то можно увидеть список выпускников с близким к этому уровнем квалификации. А можно выбирать по модулям: есть сварка тонкой стали, толстой или алюминия. Возможно, предприятию не так важно, как человек варит сталь, потому что на предприятии варят алюминий – и он берет на работу человека с низким баллом по сварке металла и с высоким – по сварке алюминия», – сказал Дмитрий Глушко.



Электронная система позволяет детализировать результаты экзамена по каждому студенту. «Количество критериев может доходить до тысячи – их тоже можно выгрузить, если это важно заказчику», – добавил Дмитрий Глушко.



Глобальной и общей задачей международной организации WorldSkills, которая существует уже более 60 лет, является формирование экспертных сообществ и стандартов, отметила заместитель генерального директора по международной деятельности Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Алина Досканова.



«Самая главная причина, по которой наша страна вместе с WorldSkills – это большой доступ к базе данных лучших мировых стандартов. Стандарт WorldSkills – это язык, который понятен как системе подготовки кадров, так и промышленности. Часто возникают споры о том, чему и как учить: промышленность и производство требуют конкретных результатов выполнения заданий на рабочих местах», – сказала Алина Досканова.



Стандарты WorldSkills описывают функциональные требования и требования к безопасности. По словам Алины Доскановой, эти стандарты уже можно применять для создания лабораторий в образовательных учреждениях на мировом уровне.



По ее словам, для России также важны макрорегиональные кооперации на уровне евразийского пространства и стран БРИКС. «С этими странами у нас совместные промышленные технологические проекты и нам важно, чтобы стандарты подготовки кадров были едиными».