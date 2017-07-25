"Ростелеком" в Омской области переключил на "оптику" более 250 корпоративных клиентов

Анонс RusCable Insider Digest
26 июля 2017, 16:18
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
«Ростелеком» на территории Омской области за 6 месяцев 2017 года проложил около 140 км оптического кабеля в рамках проекта по переключению корпоративных клиентов с «меди» на «оптику». Активное строительство ведется по современной технологии – GPON.
С начала 2017 года «Ростелеком» в рамках адресной программы по модернизации сети построил в регионе волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) до 178 объектов коммерческих и государственных структур. В результате более 250 корпоративных клиентов получили возможность для подключения современных телекоммуникационных услуг, таких как высокоскоростной Интернет, организация виртуальных частных сетей, облачные сервисы и др.
Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком»: «Учитывая потребности клиентов, мы расширяем инфраструктуру связи в корпоративном сегменте. Компания планомерно ведет новое строительство линий связи и модернизирует свои сети с целью увеличения пропускной способности каналов и улучшения качества оказываемых услуг. На базе «оптики» становится возможным предоставление организациям полноценного пакета услуг с выгодными тарифными планами и подключение дополнительных сервисов».
Волоконно-оптические линии связи обладают большой полосой пропускания. Технология GPON обеспечивает скорость доступа до 10 Гбит/с. Возможности «оптики» позволяют предоставлять пакетные услуги «triple play» - скоростной интернет, в том числе через Wi-Fi, услугу интерактивного телевидения, включая трансляцию каналов в HD-качестве, а также домашнюю телефонию – по одному кабелю. «Ростелеком» на территории Сибири оказывает весь спектр телекоммуникационных услуг, среди которых – предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, организация мультисервисных сетей передачи данных и виртуальных частных сетей, оказание услуг внутризоновой, междугородней, международной телефонной связи, IP-телефонии и др.
14.04.2009 г. "МТС-Украина" завершила модернизацию DWDM-сети