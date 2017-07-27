Энергетики повышаю безопасность ЛЭП вблизи образовательных учреждений Крымского района

Анонс RusCable Insider Digest
27 июля 2017, 17:30
Рубрика: Энергетика
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЛЭП
Юго-Западный филиал ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») завершает реконструкцию распределительной сети, проходящей по территории семи школ, двух детских садов и спортивной площадки в Крымском районе края.
Энергетики заменили более 30 дефектных опор на новые – железобетонные. Произвели замену 11 км электропровода на самонесущий изолированный провод (СИП), который не подвержен повреждениям при стихийных явлениях, более безопасен и экономичен в эксплуатации.
– Мы ведем постоянный мониторинг технического состояния энергообъектов, находящихся в непосредственной близости от учебных заведений. Технические мероприятия по реконструкции распредсети рядом с образовательными учреждениями играют большую роль в вопросе детской безопасности, – отметил директор Юго-Западных электрических сетей Дмитрий Головаха.
На реконструкцию данных объектов, которая проводится в рамках инвестиционной программы Кубаньэнерго, направлено более 1,7 млн руб.