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Отраслевые новости: Энергетика

Энергетики повышаю безопасность ЛЭП вблизи образовательных учреждений Крымского района

Энергетики повышаю безопасность ЛЭП вблизи образовательных учреждений Крымского района

27 июля 2017, 17:30
Рубрика: Энергетика
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЛЭП

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Юго-Западный филиал ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») завершает реконструкцию распределительной сети, проходящей по территории семи школ, двух детских садов и спортивной площадки в Крымском районе края.

Энергетики заменили более 30 дефектных опор на новые – железобетонные. Произвели замену 11 км электропровода на самонесущий изолированный провод (СИП), который не подвержен повреждениям при стихийных явлениях, более безопасен и экономичен в эксплуатации.

– Мы ведем постоянный мониторинг технического состояния энергообъектов, находящихся в непосредственной близости от учебных заведений. Технические мероприятия по реконструкции распредсети рядом с образовательными учреждениями играют большую роль в вопросе детской безопасности, – отметил директор Юго-Западных электрических сетей Дмитрий Головаха.

На реконструкцию данных объектов, которая проводится в рамках инвестиционной программы Кубаньэнерго, направлено более 1,7 млн руб.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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