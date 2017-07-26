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Новости компаний

Фотокросс в ГК "Москабельмет"

Фотокросс в ГК Москабельмет

27 июля 2017, 14:20
Рубрика: Новости компаний
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ

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Москабельмет

Москабельмет

Москабельмет

Москабельмет

 Вот уже второй год подряд мы убеждаемся на собственном примере, что командообразующие мероприятия – отличный способ сплочения коллектива.

В этом году темой мероприятия стал командный фотокросс. Задачей участников было найти и запечатлеть на пленку все указанные в заданиях процессы и предметы. Сделать это оказалось не так–то просто, и нашим сотрудникам пришлось сильно постараться, чтобы победить. Приходилось применять недюжинную выносливость, ловкость, смекалку, а еще доказать свое умение работать в команде, и только так прийти к победе. По словам наших сотрудников, мероприятие прошло на ура, ну а мы в этом и не сомневались! Мы снова доказали, что работа в МКМ – это работа в команде профессионалов, которые могут не только создавать высококачественную и востребованную продукцию, но и поддерживать друг друга на полосе препятствий. Мы очень гордимся нашими сотрудниками, ценим и признаем их заслуги, а разнообразные культурно – досуговые мероприятия и программы, которые мы вместе проводим, помогают им раскрываться не только с профессиональной, но и с творческой стороны. Атмосфера поддержки и взаимоуважения – вот что делает нас большой и дружной семьей.

«Нашим основным достижением является — создание высокоэффективной производственной площадки с сохранением атмосферы небольшого города в самом сердце столицы нашей страны, в городе Москве. Абсолютно убежден, что достигнутые высоты – заслуга эффективной команды», - комментирует Павел Валерьевич Моряков, Генеральный директор ГК «Москабельмет».

Ведь в конечном счете, хорошо отдыхаем – хорошо и работаем. А качество работы «Москабельмет» сомнению не подлежит.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ГК "Москабельмет"
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