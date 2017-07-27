"Карелэнерго" усиливает контроль за безопасностью производственного персонала

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27 июля 2017, 14:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРЕЛЭНЕРГО
Как известно, работа энергетика ответственная и очень рискованная, поэтому филиал МРСК Северо-Запада «Карелэнерго» использует передовой опыт в области безопасности и охраны труда.
Традиционную аудиофиксацию в филиале сменит современная система видеофиксации. Новации позволят повысить трудовую дисциплину и ответственность персонала, который работает непосредственно на энергетических объектах электросетевого комплекса филиала. Действия бригад будут сниматься на высокотехнологичные цифровые видеокамеры. В этом году приобретено 44 камеры, которые распределены среди бригад производственных отделений филиала – Южно-Карельских, Западно-Карельских и Северных электрических сетей.
– Камеры будут фиксировать оперативные переключения на подстанциях и линиях электропередачи, процесс подготовки рабочих мест и допуска бригад к работам в электроустановках, практические учебные занятия, – говорит заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю филиала «Карелэнерго» Сергей Громцов. – Видеозаписи будут просматривать наши специалисты, которые смогут детально проанализировать неточности, допущенные бригадами, и в дальнейшем скорректировать их действия. Это эффективная система контроля за производственной дисциплиной. Перед нами стоит важная задача – предотвратить травматизм работников и повысить их ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда.
Видеозаписи будут использоваться и в учебных целях – лучшие из них будут демонстрироваться ежемесячно при проведении Дней охраны труда. Это позволит повысить знания и улучшить профессиональные навыки электротехнического персонала филиала «Карелэнерго».