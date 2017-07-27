Киев прекратил поставлять электричество в ЛНР и ДНР

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
27 июля 2017, 14:46
Рубрика: В мире
Метки: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Власти Украины с 26 июля прекратили перетоки электроэнергии с неконтролируемыми районами Донецкой области, в настоящее время Киев не поставляет электричество в самопровозглашенные ЛНР и ДНР, сообщил исполняющий обязанности директора оператора объединённой украинской энергосистемы компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.
"С 0.00 26 июля 2017 года прекращены перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области. Территория отдельных районов Донецкой и Луганской области (неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей - ред.) пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины", - написал Ковальчук на своей странице в Facebook.
По его словам, потребности этих территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, которые находятся в Донецкой области и не контролируются Киевом, а также другими производителями электроэнергии на неподконтрольных территориях. Также, как утверждает Ковальчук, дефицит электроэнергии на этих территориях покрывается за счет поставок из Российской Федерации по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных.
Источник: ПРАЙМ.