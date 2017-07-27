Команды-участницы Всероссийских соревнований профмастерства завершили прохождение этапов

Анонс RusCable Insider Digest
27 июля 2017, 19:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, СОРЕВНОВАНИЯ-2017
Команды-участницы Всероссийских соревнований профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей завершили прохождение этапов. Состязания проходили на учебно-тренировочном полигоне филиала «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» с 21 июля.
Всего в ходе соревнований каждой из команд предстояло пройти 8 этапов, среди которых - тушение пожара, спасение пострадавшего, замена главного рубильника и дефектного изолятора на КТП, первичное подключение жилого дома и другие. По итогам соревнований на каждом этапе были выявлены лидеры – команды, показавшие лучший результат.
«Все команды показали очень достойное выступление, отработав на этапах с предельной концентрацией, высокопрофессионально и качественно. То же можно сказать и о судейских бригадах – мои коллеги честно и беспристрастно оценивали выполнение заданий на этапах. Конечно, лучшее выступление показали победители и призеры соревнований, но и другие участники на том или ином этапе продемонстрировали высокое профессиональное мастерство»,- резюмировал главный судья соревнований Сергей Фролов.
В рамках соревнований совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ проведен федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей», а также проведен корпоративный открытый чемпионат по международной методике Worldskills по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи».
Итоги соревнований и победители будут объявлены на торжественной церемонии закрытия соревнований уже завтра.
Команда-победительница будет представлять электрические сети России на Международных соревнованиях по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей национальных энергосистем государств-участников СНГ.