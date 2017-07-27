Компания "Т Плюс" в Йошкар-Оле ввела в эксплуатацию головной участок тепломагистрали М-7 протяженностью 2,6 км

Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» получил разрешение Приволжского управления Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию головного участка тепломагистрали М-7 - второго тепловывода Йошкар-Олинской ТЭЦ-2. Документ подтверждает, что энергоустановка соответствует техническим условиям, требованиям проектной и нормативно-технической документации и может быть задействована в процессе обеспечения потребителей тепловой энергией.



До 1 октября 2017 года на объекте будут выполнены пуско-наладочные работы, с предоставлением отчета Ростехнадзору.



Ранее Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 располагала единственным тепловыводом – тепломагистралью М-3.



Загруженность тепломагистрали ограничивала подключение к системе теплоснабжения от Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 новых потребителей, районов перспективной застройки и тд.



Строительство и ввод в эксплуатацию головного участка М-7 позволит:



• оптимизировать распределение потоков между магистралями М-3 и М-7, даст повышение надежности и качества поставки тепла и горячей воды потребителям Йошкар-Олы путем создания закольцованной схемы теплоснабжения;



• обеспечить возможность подключения новых потребителей к системе централизованного теплоснабжения от Йошкар-Олинской ТЭЦ-2;



• обеспечить возможность перевода тепловой нагрузки с менее эффективных источников теплоснабжения - котельных на Йошкар-Олинскую ТЭЦ-2. В частности, ближайшей перспективе планируется закрыть котельную №30 в микрорайоне №3 столицы, котельную №16 в микрорайоне №9;



• обеспечить возможность развития коммунальной инфраструктуры в районах перспективной застройки города.



Напомним, вопрос о необходимости реализации проекта строительства тепломагистрали М-7 поднимался еще в 90-е годы.



В 2002 году строительство тепломагистрали М-7 было включено в раздел «Развитие топливно-энергетического комплекса и энергосбережение» Федеральной целевой программы «Снижение дифференциации в социально-экономическом развитии регионов». Заказчиком по проектированию и строительству тепломагистрали М-7 было определено ФГУП РМЭ «Управление капитального строительства Правительства РМЭ». В период с 2003 по 2007 гг. в общей сложности было построено более одного километра магистрали.



Позже вопросы строительства М-7 перешли в зону ответственности компаний, вошедших в состав «Т Плюс».



Головной участок теплотрассы строился частями: сначала были возведены начальный и конечный участки, позже – они были соединены. Строительство велось в сложных условиях: нестабильная экономическая ситуация в стране, необходимость корректировки начального проекта в части изменения трассировки на не построенных участках по причине отказа предоставить территорию под магистраль частных собственников, необходимость прокладки головного участка магистрали через железнодорожные пути и т.д. Тем не менее, головной участок теплотрассы – это порядка 80% всех работ по строительству М-7 – был завершен и подготовлен к вводу в эксплуатацию.



Работы по строительству тепломагистрали проводились с применением современных энергоэффективных материалов. В частности, изоляция трубопроводов выполнена с использованием материалов марки K-FLEX.



Протяженность головного участка теплотрассы составляет более 2,6 км в двухтрубном исполнении. Диаметр трубопроводов – 1000 мм. Объем инвестиций, направленных на строительство, составил порядка 300 млн рублей.



В перспективе будет проложено еще порядка 2,3 км трубопроводов в двухтрубном исполнении в сторону поселка Медведево и по его территории, что позволит закрыть имеющиеся неэффективные котельные, перевести тепловую нагрузку существующих и вновь появляющихся потребителей на Йошкар-Олинскую ТЭЦ-2. Город получит дополнительные возможности строиться и развиваться.