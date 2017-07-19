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Отраслевые новости: Энергетика

"Мособлэнерго" построило в Воскресенске 123 км электросетей

Мособлэнерго построило в Воскресенске 123 км электросетей

27 июля 2017, 12:52
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ЛЭП

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АО «Мособлэнерго» с 2007 года построило в Воскресенске 123 км электросетей. Работы по обновлению кабельных и воздушных линий проводились в рамках реализации инвестиционных программ компании. В 2013-ом в Воскресенске построено 8 км линий, в 2014-ом – 24 км, в 2015-ом – 42 км линий. За последние 1,5 года «Мособлэнерго» завершило работы еще на 49 км линий.

Компания за последние 2 года построила в Воскресенске 39 трансформаторных подстанций, 13 из которых были сданы в эксплуатацию в этом году. Также для нужд филиала «Мособлэнерго» закупило 31 единицу дорогостоящей спецтехники, необходимой для обслуживания электросетей на должном уровне.

В начале двухтысячных, до вхождения в состав «Мособлэнерго», строительство сетей в Воскресенском районе не проводилось, так как у районной электросети не имелось достаточного финансирования для проведения дорогостоящих работ. В 2007 году ситуацию удалось изменить благодаря вхождению предприятия в состав АО «Мособлэнерго».

Воскресенская электросеть вошла в «Мособлэнерго» в 2007 году в рамках реализации Дорожной карты по консолидации электросетевых активов Московской области.

Компания: АО "Мособлэнерго"
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