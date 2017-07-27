На Гизельдонской ГЭС впервые заменили рабочие колеса турбины гидроагрегата № 3

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
27 июля 2017, 17:12
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
На Гизельдонской ГЭС Северо-Осетинского филиала РусГидро смонтированы новые рабочие колеса турбины гидроагрегата № 3. Они заменили старые колеса ковшовой турбины, отслужившие более 80 лет. После эксплуатации в тестовом режиме в июле текущего года агрегат начал работать в штатном режиме.
Новые рабочие колеса были сделаны на Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ) более 10 лет назад и находились в резерве. На Гизельдонской ГЭС эксплуатируются самые мощные в России горизонтальные двухколесные ковшовые турбины. Эти турбины оптимальны для высоких напоров, а Гизельдонская ГЭС имеет самый большой напор среди ГЭС нашей страны – 289 м.
За время многолетней эксплуатации турбины Гизельдонской ГЭС доказали свою надежность. За весь период работы Гизельдонской ГЭС (с 1934 года) рабочие колеса никогда не меняли, лишь проводили плановые ремонты раз в три года. Необходимость периодических ремонтов рабочих колес вызвана тем, что речной песок, которые несет с собой река Гизельдон, постепенно повреждают части турбины.
Замена рабочих колес турбины гидроагрегата № 3 повысила надежность и безопасность старейшей ГЭС РусГидро, в сентябре 2014 года отметившей 80-летний юбилей. Сегодня Гизельдонская гидроэлектростанция занимает второе почетное место по количеству производимой электроэнергии в республике. Установленная мощность ГЭС - 22,8 МВт, среднемноголетняя выработка - 56,9 млн кВт.ч.