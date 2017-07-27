Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens

Если Россия согласится вернуть Siemens поставленные в Крым турбины, проблема будет "легально решена", заявил управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.



"Все еще действует предложение Siemens выкупить турбины обратно, и я не совсем понимаю, почему российская сторона пока отказалась от такого простого, выгодного всем сторонам решения", — сказал Хармс журналистам.



По его мнению, это стало бы легальным решением проблемы, хотя из-за большого общественного резонанса "определенного негативного эффекта избежать не удастся".



Хармс также отметил, что скандал с турбинами негативно скажется на сделках других компаний с Россией. При этом он подчеркнул, что комитет выступает против возможного выхода Siemens с российского рынка.



"Siemens находится уже 165 лет в России, это ключевой для компании рынок. Мы очень довольны, и российское правительство довольно действиями Siemens… Компания делает фантастический бизнес там, и было бы очень жалко, если бы это помешало ему", — заявил глава комитета.



В начале июля Siemens заявил, что четыре турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Концерн предложил аннулировать контракт и выкупить оборудование. Также немецкий концерн намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями и приостановить поставки по контрактам с подконтрольными государству фирмами.



При этом в "Технопромэкспорте" подчеркнули, что приобрели турбины на вторичном рынке и их модернизировали российские специалисты. По словам министра энергетики Александра Новака, оборудование немецкого концерна можно заменить продукцией других компаний.



Позднее стало известно, что МИД Германии готовит общеевропейский ответ на скандал с поставками турбин. В среду постпреды стран-членов ЕС согласовали расширение списка индивидуальных санкций в отношении России. По данным СМИ, ограничения коснутся сотрудников министерства энергетики и компании, которая перевозила турбины.



Источник: РИА Новости

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