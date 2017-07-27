Олег Бударгин поздравил участников проектной смены "Современная энергетика" в Сириусе с окончанием работы по программе

В Образовательном центре «Сириус» в городе Сочи подвели итоги образовательной программы «Большие вызовы».



После торжественного награждения победителей - авторов лучших проектов - участников направления «Современная энергетика», курируемого компанией «Россети», по прямой видеосвязи из Санкт-Петербурга поздравил с окончанием работы по программе глава «Россетей» Олег Бударгин. Он также пообщался с ребятами, ответив на ряд их вопросов.



С 1 февраля по 22 апреля 2017 года проходил Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ старшеклассников. Авторы 400 лучших конкурсных работ были приглашены в «Сириус» для участия в образовательной программе «Большие вызовы», которая включала 12 направлений. 33 школьника обучались и работали по направлению «Современная энергетика», которое курирует компания «Россети».



По итогам конкурса 7 проектов получили высокие оценки как кураторов из числа представителей научного сообщества, так и руководства компании. А лучшим был признан проект «Безопасное компактное хранение и транспортировка водородного топлива», который, по словам наставников, стал неожиданным результатом химического эксперимента и претендует на звание революционной технологии, уникальной во всем мире.



Генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин, общаясь во время видеоконференции с ребятами, рассказал, что внимательно ознакомился со всеми семью проектами и нашел полезными и вполне применимыми в реальной жизни.



– Президент страны поставил задачу найти вас и поддержать. И я очень рад, что в этом году компании «Россети» удалось реализовать первый такой опыт, который поможет формировать облик новой энергетики, нового поколения ученых и, в конечном итоге, новый облик нашего государства. Мы должны вести вас «за руку» до тех пор, пока это вам будет необходимо, а дальше вы поведете нас, – обратился Олег Бударгин к выпускникам смены. – Наша компания окажет вам максимальную поддержку во время вашей учебы. Вы – наш кадровый резерв, и мы обязаны довести вас до самого производства, ну а дальше вам решать, в какой области энергетики применить свои знания и силы.



Выполняя свое обещание, прямо во время прямой связи Олег Бударгин дал ряд поручений Аппарату группы компаний «Россети».



– Глава компании поручил создать комплексную программу работы с образовательным центром «Сириус», в рамках которой мы создаем научно-образовательный Центр современных энергетических технологий. Центр будет заниматься сопровождением выпускников «Сириуса» от их отбора до участия в реальных изобретениях в области энергетики с последующим поступлением в один из наших партнерских вузов. Также, я думаю, будет проходить стажировка в ведущих энергетических компаниях мира за счет «Россетей» и дальнейшее трудоустройство в наших подразделениях. По сути, формируем такую «команду прорыва» из молодых ученых, – комментирует главный советник компании «Россети» Сергей Семериков. – Мы еще только формируем ее, но эти ребята, которые завтра станут молодыми специалистами или аспирантами завтра будут развивать проблематику новых условий в энергетике. Как раз такие люди нам нужны – они видят и понимают перспективу развития отрасли.